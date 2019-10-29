世界盃橄欖球賽日前進行準決賽時，英格蘭隊排出V型陣式，回應紐西蘭隊的毛利人傳統戰舞哈卡，相關影片已破370萬點閱。但現在主辦單位正因該不該譴責英格蘭隊陷入尷尬處境。

法新社報導，英格蘭隊26日在日本橫濱以19比7奪勝，終結紐西蘭「全黑隊」（All Blacks）8年來的世界冠軍地位。兩隊在賽前發生上述插曲。

2011年世界盃決賽在紐西蘭奧克蘭（Auckland）開踢前，法國隊曾擺出箭頭形狀，攻向正在跳哈卡舞（Haka）的紐西蘭隊。隨後法國隊被依違反「文化儀式規約」，罰款2500英鎊。

各界雖猜測英格蘭隊可能挨罰，然而截至今天都沒看到懲罰措施。與此同時，世界盃官方YouTube頻道上標題為「英格蘭隊妙回紐西蘭隊激昂哈卡」的影片，觀看次數已破370萬次。

據瞭解這份規約述明對手不能跨越半場線，但英格蘭隊V型陣兩端共有6名選手似乎站進紐西蘭隊所屬半場。

影片中可以看見，賽事人員曾呼籲英格蘭隊員後退，之後似乎還算滿意球員站的位置，沒再要求他們移動。

英格蘭隊賽後透露擺V型是教練瓊斯（Eddie Jones）在幕後策畫。隊長法瑞爾（Owen Farrell）也說：「我們不想要只是站在那裡，任由他們叫陣。」

有關英格蘭隊是否會被懲處，目前尚未取得世界盃橄欖球賽主辦單位的評論。

英格蘭隊試圖拿下史上第2座世界盃冠軍金盃。11月2日他們重返橫濱參加決賽時，將對上兩屆冠軍南非隊。

(中央社)