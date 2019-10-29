衛視中文台《請問你是哪裡人》日前邀請洪都拉斯、林美秀、Terry及阿諾起上節目討論令人頭痛的親戚稱謂、餐桌禮儀，還有訂結婚、喪禮會遇到的習俗。Terry說因為阿公共娶了三房家族人數龐多，阿公過世時才知道何謂「族繁不及備載」，光是訃聞就足足3大張。阿諾則是因為長輩交代哥哥結婚時千萬不要讓嫂嫂看見她，婚禮那天負責收禮的阿諾，看到新人進場還得躲到桌子底下，那時心裡難過想說跟哥哥感情好為何見不到，沒想到隔天長輩才跟她說只有迎娶那天要避開，婚禮不用！

衛視中文台《請問你是哪裡人》長輩習俗沒說清楚，阿諾為躲嫂嫂婚禮上當場大哭(圖/衛視中文台提供)

林美秀說直到媽媽過世時她才知道舅舅(母舅)的地位有多大，因為喪禮那天舅舅必須要第一個到，接著林美秀等子女輩要跪接舅舅，再加上當時林美秀的爸爸已經不在，所以喪禮最重要的「封釘」的習俗就得請舅舅來完成。而且舅舅第一個到之後，還得先到外面，等到「封釘」儀式時再回來，俗稱「有頭有尾」，這樣整個喪禮才算圓滿。

衛視中文台《請問你是哪裡人》林美秀直到母親過世才知道母舅地位有多大(圖/衛視中文台)

說到喪禮，Terry也補充說因為阿公當年做生意，在村里間又德高望重，一共娶了三房的老婆，所以光他的父執輩就20幾個人，到他這一輩就50幾個人，再加上下一輩總共就100多人。他也從訃聞上才知道有親戚是童養媳入門、有的是入贅，還有送養的，光是訃聞上面的稱謂就讓Terry看得眼花撩亂，讓于美人聽了後說：「其實這種訃聞都要留下，將來都是歷史文件」。

衛視中文台《請問你是哪裡人》Terry家族龐大，阿公過世訃聞整整三大張(圖/衛視中文台提供)

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