點心業攻派對外燴商機，訴求外送方便的「一口點心」。（糕餅公會提供）

看好點心業150億商機大餅，眾多烘焙名店加入合作。（糕餅公會提供）

看準外送市場年達300億商機，未來更預計達500億，台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓表示，絕不會缺少烘焙業這一塊！認為未來不只是送早午餐宵夜，連幾塊蛋糕點心都可以透過外送平台隨時送達，希望民眾想在家辦派對，也能隨時訂購派對點心，聯合多家名店推廣外燴下午茶。

周正訓為25年阿默蛋糕的董事長，阿默當年就以機車快送起家，才進而開幕實體門市，目前達到線上線下銷售1:1的比例，因此也看好擁有年150億商機的點心市場，未來能漸漸進駐外送平台合作。這回合作知名店家如一之軒、郭元益、聖瑪莉、巴黎十五、二和珍、喜之坊、Miss V等業者，推出高品質與顏值兼具的「一口點心」。

周正訓強調，外燴點心以前講究份量多、吃粗飽，現在已演變成小巧精緻，更講求陳列氣氛才夠時尚，方便打卡分享。而目前部分店家計畫與全家行動購、7-11宅配等合作，未來也規劃進一步拓展其他外送平台。

(中時 )