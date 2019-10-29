木蘭女足聯賽上月踢完例行賽，分居1、2名的台中藍鯨與花蓮還有壓軸的主客兩回合總冠軍戰，11月2日在花蓮主場，9日移師台中太原足球場，爭奪新台幣20萬元獎金。本屆總冠軍戰由台灣運彩冠名贊助，製作專屬T恤、加油毛巾與觀戰折頁，第2回合藍鯨甚至要挑戰主場售票，都是國內女足賽事的創舉！

「非常感謝台灣運彩冠名贊助，這對台灣女足比賽很有意義，我們也會全力以赴。」花蓮教頭朱文彬說。藍鯨教頭呂桂花則表示，全票100元、優惠票50元，門票怎麼賣都遠不及所付出的準備過程，但藍鯨仍要勇敢跨出這一步，「如果它所象徵的意義與價值，能讓10年後的選手、教練看見未來，看見可能，勇於挑戰更多的困難，一切都值得。」

木蘭女足聯賽總冠軍戰由台灣運彩冠名贊助。（中華足協提供）

木蘭聯賽進入第6屆，前5屆冠軍就是由花蓮、藍鯨瓜分，其中花蓮從首屆起開創3連霸，今年換成藍鯨挑戰3連霸。兩隊在例行賽以14分以上的差距甩開其他隊伍，搶下爭冠門票，但3度對戰都由藍鯨勝出，讓朱文彬笑說連睡覺都在想如何打贏藍鯨，花蓮隊長王湘惠也希望這次有不同結果。

「回去看我們本季3次對藍鯨，第1場被絕殺，第2場我們自己表現不理想，第3場則是被逆轉，希望這次幸運女神能眷顧我們。」王湘惠笑著說，

其實花蓮多年來都是女足國腳的搖籃，不過球員分散外地，平時無法一起訓練，致使聯賽交手不敵隊型穩定的藍鯨。不過花蓮縣甫於桃園全運會完成3連金，連踢5天雖然疲累，美女後衛張愫心拚到重感冒，卻也趁機踢出隊型，木蘭聯賽還有丁旗、陳燕萍助陣，反倒是藍鯨球員在全運效力各縣市，例行賽「三殺」花蓮的優勢可能縮水。

「雖然全運期間沒一起練球，但藍鯨之前都有找國中男生隊友誼賽，我們也對自己的風格很有信心，」藍鯨隊長李綉琴說：「另外全運金牌戰我代表高雄市，和花蓮踢到延長賽最後兩分鐘才丟球輸掉，也想在木蘭總冠軍戰雪恥！」

花蓮甜心後衛張愫心開心秀出內容豐富的觀戰折頁。（李弘斌攝）

台灣運彩冠名贊助木蘭總冠軍戰，也推出多款專屬商品，包括充滿喜氣的紅色紀念T恤、有代表兩隊顏色的紅藍應援毛巾，並有兩隊球員詳細資料的觀戰折頁，非常值得球迷收藏。出席記者會的藍鯨好手張季蘭、曾雯婷都盯著觀戰折頁猛K，因為上面有每個球員的能力介紹，急著想看自己的評價如何！

(中時電子報)