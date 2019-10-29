箱型車阿里山公路自撞山壁 7人受傷送醫 19:442019/10/29 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一台廂型車在阿里山公路79.5k處自撞山壁，消防人員到場救出受困車上的民眾。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局今天下午4點36分接獲報案，台18線79.5K發生1台箱型車擦撞事故，車上共7人受傷，多是胸痛跟擦傷。嘉義縣消防局表示，調派5輛救護車2台消防車到現場，車內共有2人受困，救護人員立即破壞搶救，5時許救出車上所有傷者，車禍傷者7名，大多是肢體擦傷及胸痛，3名男性傷患送聖馬爾定醫院救治，3名男性傷患及1名女性傷患送嘉義基督教醫院救治。 (中時 ) #傷患 #醫院救治 #消防局 #救治 #傷者 也許您會感興趣 推薦閱讀 大火吞噬南庄知名農園餐廳 鐵皮屋建築坍塌 09:162019/10/25 社會 驚！頭份廢棄回收場火警 黑色濃煙直竄天際 15:512019/10/25 社會 麻豆大地震時怎麼跑？公所與消防局演練逼真 19:302019/10/25 生活 救護員拒跨區送醫遭關說調職 消防局：加強救護歷練 12:522019/10/26 社會 北市義消競技大賽 500名好手上擂台切磋 18:482019/10/26 社會 拒跨區送醫 高雄2救護員調職歷練 04:102019/10/27 社會新聞 苑裡慈和宮捐贈消防幫浦車給消防局 12:492019/10/28 社會 協助救護 這3人各捐1輛救護車守護市民 14:322019/10/28 社會 產婦跨市送醫至台南 網批救護車變計程車 16:252019/10/28 社會 車禍救援挑戰 桃消防局蟬聯冠軍 19:512019/10/28 生活 社會熱門新聞 飆罵館長有7前科 前國安局上校下場不樂觀 - 社會 告不怕 張雅琴再轟韓國瑜：到底多想SEX！ - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 上網徵攝影師被黑替韓國瑜找臨演 碩士生提告 - 社會 女全裸出浴驚見家裡有別人 他伸右手賠了30萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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