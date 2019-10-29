嘉義縣消防局今天下午4點36分接獲報案，台18線79.5K發生1台箱型車擦撞事故，車上共7人受傷，多是胸痛跟擦傷。嘉義縣消防局表示，調派5輛救護車2台消防車到現場，車內共有2人受困，救護人員立即破壞搶救，5時許救出車上所有傷者，車禍傷者7名，大多是肢體擦傷及胸痛，3名男性傷患送聖馬爾定醫院救治，3名男性傷患及1名女性傷患送嘉義基督教醫院救治。

(中時 )