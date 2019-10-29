結合新科技，傳統文化也能玩出新花招。發跡於台中的九天民俗技藝團，以精湛鼓藝聞名，也以力求創新的精神行走至今，近期更結合新科技，推出作品《末世重生》，以戰鼓表演結合虛擬角色，突破虛實界線共創視覺饗宴。

九天民俗技藝團團長許振榮表示，科技的創新展現了未來的可能性，「最怕就是傳統文化結合新科技，會變的四不像，但《末世重生》讓我們很滿意，傳統文化的元素都有保留，能夠透過科技將台灣文化保存，也可以藉由科技，讓我們原有的風貌、原有的文化特色，才不會因為進化而流失，更有國際競爭力。」

此次九天民俗技藝團與科技公司「必應創造」一同合作，共創《末世重生》。以氣勢磅礡的鼓聲作為開場，配合背後的虛擬螢幕，營造出末日的殘敗感，民俗家將、神將們在一片戰火中，從舞台上走下，威風凜凜、氣勢十足，於末日中重生。

曾策畫樂團五月天演唱會的必應創造，以容積擷取技術系統「4DViews」呈現虛擬人物。必應創造形象總監馮建彰表示， 4DViews即是透過攝影機拍攝移動中的物體，立即運算於3D動畫的技術，《末世重生》此次以4DViews技術應用於展演活動，可說是台灣少見的應用。

馮建彰表示，《末世重生》的故事背景設定在2095年，也就是九天民俗技藝團滿100週年，「未來的世界可能有點崩壞，面對都是數位分身的未來，可以透過九天的鼓聲召喚心靈，把九天代表的廟會文化，透過科技展現傳統的希望能量。」

九天民俗技藝團藝術總監許懷文表示，九天從傳統廟會出身，雖然廟會活動還是很蓬勃發展，但在大家都玩科技的年代，還是需要思考新的結合方式，「文化保存便是科技結合傳統文化的最大效益，可以讓不懂廟口的人，不用走到廟前，也可以了解廟會是甚麼樣子。」也認為「科技結合傳統文化的演出，也許在場地上會有限制，但還是希望這種新形式的表演，能夠把表演帶回廟口。」

(中時 )