大陸生態環境部周二表示，2018年從中國的河川向海洋流入的固體垃圾至少有2億立方公尺，比上一年(2017年)增加27％，是十年來最大的數量，必須加速改善 。

路透社報導，生態和環境部說，大部分的固體廢物是從長江和珠江三角洲地區擴散，這兩個地區是中國大陸東南沿海最主要工商業區。

生態環境部海洋生態環境司副司長霍傳林表示：「目前，對於海洋生態環境的工作，我們有一些明顯的問題，一些地區對於環境保護的認識與重視並不夠，也缺乏主動性與奉獻精神。」

不過霍傳林在檢討完之後也不忘鼓勵與平攤責任：「雖然如此，中國沿海水域的整體狀況也是逐步改善中，包括廢水從河流進入海洋等問題正在改善，不能將全球海洋污染危機全部歸咎於中國。」

他說：「中國是世界最大的塑膠產品生產國和出口國，約佔世界總量的30％，但這並不意味著中國就是最主要的海洋塑膠污染國。」

大陸農業部說，大陸去年每1000平方公尺的地表水中，平均發現24公斤的漂浮垃圾，其中88.7％是塑膠垃圾，包括海床在內的海面以下的廢物也多是塑膠。

今年早些時候，北京發布了一項旨在清理渤海灣的行動計劃，渤海灣是中國最繁忙，污染最嚴重的水道之一。

大陸官方光是在今年，就撥出了70億元人民幣（9.9107億美元）用於清理渤海，希望到明年能夠使至少73％的渤海水域，成為適合人類接觸的海岸環境，目前的進度為70％左右。

大陸將改善海岸，視為「國家生態紅線計劃」的一部分，大陸計劃將約30％的沿海水域，完全禁止發展，以減少污染。其中最大的挑戰是鋼鐵和石化工業的轉移，以及限制排污。

(中時電子報)