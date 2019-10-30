皮影戲是爪哇傳統表演藝術。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

表演整合兩地文化，拉近彼此距離。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

印尼土地神乘風破浪到台灣，與福德正神來相會，會產生什麼樣神蹟？台南藝術大學學生創作「爪哇伯公：漫步日惹鄉村傳唱台灣民間故事」皮影戲，日前於南藝大國樂系合奏廳趣味登場，不少新住民朋友遠從台南市區、高雄前去觀賞，不但一解思鄉之情，也讚賞南藝大學生的劇情創意。

此次展演是由南藝大畢業校友的黃筌琳與南藝大民族音樂學研究所博士班陳聖元合作，黃筌琳主要負責將台灣民謠融合爪哇甘美朗的作曲編制，陳聖元負責操偶，使用爪哇語、印尼語和台語3種語言貫穿全場，整合兩地文化，講述印尼土地神Semar與台灣土地公福德正神合作降臨福祉的新創故事。

甘美朗是印尼最具代表性的傳統音樂。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

演出樂團Matahari Ensemble中文團名「日央人兒」，成員皆為南藝大民族音樂學研究所校友和學生，自2017年創團以來在全台各地推廣印尼文化及相關表演，今年在南藝大教授蔡宗德的指導下，獲文化部「台灣青年文化園丁計畫」補助前往印尼，與國立日惹藝術大學傳統音樂學系合作演出，並將成果精華帶回台灣。

計畫主持人黃筌琳表示，南北在印尼相關活動的舉辦頻率上有所差異，這次演出特地選在南部舉行，是希望讓更多人進一步認識印尼各地小角落的故事，以及兩地在藝術文化上的共融。

甘美朗是印尼最具代表性的傳統音樂。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

南藝大民族音樂所所長蔡宗德表示，透過這場多種語言與不同器樂交織的演出，希望不論是台灣人或新住民，都能在新創的表演藝術裡，拉近彼此距離，一同在這塊土地上創造新的未來。

參與演出的「日央人兒」Matahari Ensemble樂團。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

《日央人兒》、南藝大甘美朗樂團等參與演出師生合影。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

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