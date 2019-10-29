仙女系新疆美女古力娜扎佩戴白色J12腕表，完美詮釋奢華運動時尚。（CHANEL提供）

音樂才女9m88佩戴J12腕表，時尚氣場就和她的嗓音一般充滿了爆發力。（CHANEL提供）

俏皮鬼靈精的文淇佩戴白色J12腕表，展現不凡氣勢。（CHANEL提供）

香奈兒J12自動腕表，黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼，22萬7000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12自動腕表，白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼，22萬7000元。（CHANEL提供）

香奈兒Coco Crush指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆鑽，21萬元。（CHANEL提供）

香奈兒Coco Crush 18K黃金戒指，7萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒Coco Crush 18K米色金與白金銬式耳骨環，9萬2000 元。（CHANEL提供）

不管是什麼樣的女人，是文青聰慧的桂綸鎂、是俏皮鬼靈精的文淇、是叛逆前衛的9m88，或是不食煙火仙女系美女古力娜扎，2019年全新改款的香奈兒J12腕表既實用又百搭，完美詮釋女人的百變風情，是值得擁有的時尚單品。

蓄著帥氣短髮、談吐不凡的文青美女桂綸鎂，完美詮釋香奈兒陽陰相融、剛中帶柔的時尚品味，一襲藍色帥氣斜紋軟呢褲裝，搭配龐克風的Coco Crush耳扣和白色J12鑽表，一派休閒自在，但不減奢華品味。

仙女系新疆美女古力娜札擁有零缺點的姣好面貌與身材，一返仙女系裝扮，嘗試香奈兒帥氣的運動風造型搭配J12腕表，別有一番風情。在電影《血觀音》有傑出表現的新生代女星文淇，其實還是個高中小女生，佩戴J12腕表在鏡頭前裝出酷酷的表情，仍難掩小女孩的俏皮鬼靈精。

以音樂才華廣受好評的女歌手9m88是香奈兒的品牌好友，經常受邀出席香奈兒的時尚活動，她以斜紋軟妮褲裝搭配黑色J12腕表，搖滾叛逆感十足，時尚氣場就和她的嗓音一般，充滿了爆發力。

放眼2019年的鐘表圈，全新進化再升級的香奈兒J12腕表討論度很高，上市以來熠熠明星、名模爭相搶戴，不少人已經擁有J12腕表，今年見到全新升級的J12，二話不說又再上門再買一只。

機芯，是腕表的心臟。香奈兒去年投資2千萬歐元入股20％的Kenissi機芯廠，就是為了今年新款J12上市做足萬全準備，全新J12採用自家研發生產的Caliber 12.1自動上鍊機芯，出自新入手的Kenissi機芯廠，鏤空圓弧造型的自動盤時尚簡約，如此美麗的機芯，當然要換上透過透明的藍寶石水晶底蓋，好好欣賞一番。

全新J12腕表功能再升級，不僅採用矽材質游絲、螺絲微調擺輪等，且獲得COSC天文台認證，計時更加精準且更加耐用。原先J12腕表的動力儲存為42小時，新款J12因機芯運轉的功能更有效率，動力延長至70小時，大幅升級，並一口氣將售後服務和保固期延長至5年，更值得入手。

(中時 )