最新綜藝《中國夢之聲-我們的歌》27日首播，節目請到重量級陣容費玉清、任賢齊、李克勤等唱將，首創「盲選」形式讓前輩們與小鬼王琳凱、許魏洲、周深等新生代歌手進行配對，新穎節目形式和嘉賓亮眼表現，佳評不斷！節目分為A、B兩組進行舞台競演；A組在首集播出中公開盲選過程，任賢齊為了展現全新舞台風格，將目標鎖定在前NINE PERCENT饒舌擔當王琳凱，先是自曝身份「我也是個rapper」，還利用變聲話筒變成女聲，為「搶人」使出渾身解數。節目中，小哥費玉清親自回應「封麥」也引起話題，稱這是自己封麥前最後綜藝出演，觀眾一定要好好把握。

昨日（28日）B組舉行卡司發布會，前輩組邀請周華健、那英、蔡健雅等大咖歌手，新聲歌手也有當紅的人氣偶像肖戰、李紫婷等人助陣，名單吸睛度十足。被問到心目中的理想合唱夥伴，那英十分欣賞肖戰，稱讚他聲音中有溫暖的力量、和自己的演唱風格應該能契合，肖戰也表示自己參與節目後收穫最大的是「變自信了」！鮮少出現在綜藝節目的蔡健雅則是氣勢十足，對於改編歌曲舞台自信滿滿；反倒是周華健頗擔憂對抗賽制，誠實的說：「真不想碰到費玉清小哥！」火藥味十足的隔空嗆聲、具有傳承和創新的表演舞台都令人十分期待。《中國夢之聲-我們的歌》每週日23點，愛奇藝台灣站熱播中。

(中時 )