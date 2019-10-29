時序漸入深秋，正是大啖鍋物料理的好時節，位於南投縣著名景點日月潭的「日月行館」，今秋首度以養生料理為主打，用高檔食材及精心熬製的低負擔湯頭打造「元氣溫泉鍋物」，讓饕客暢快享用火鍋之際，也兼顧美味和健康。

台灣人愛吃鍋，但隨健康意識抬頭，火鍋帶來的熱量及負擔可說讓許多饕客又愛又怕，而火鍋中的湯底不僅是賦予鍋物料理滋味最重要的一環，更是熱量及營養的關鍵來源。日月行館主廚柳弦平這次在萬象料理廳推出的「元氣溫泉鍋物」，有別於一般餐廳用豬大骨熬湯，選以日式清淡健康的風格來料理，使用日本著名的青森蘋果、有東洋蔘等級稱號的牛蒡、日本昆布等多種養生食材，熬煉長達13小時，製成誘人的金褐色湯底。

湯頭祛寒強身

柳弦平說：「單是品嘗這豐腴醇厚的原生湯頭，就有養顏美容和增加免疫力的益處。」也因放入大量蔬菜熬煮，湯頭不需加糖、麻油或辣椒油調配，就能嘗到鮮甜滋味，饕客不僅能更安心地大快朵頤，也可用美味的食補，溫潤地祛寒強身。

元氣溫泉鍋物搭配入鍋的海陸食材也不馬虎，每份都包含生食級的加拿大極鮮干貝及霸氣的波士頓龍蝦，饕客還可在現切美國牛、小羔羊或伊比利豬肉片等肉品擇一享用，由師傅現切肉品後直送上桌。

萬象料理廳採半自助的用餐模式，因此除了桌上的整套海陸火鍋，饕客還可至餐台自由取用數十種的豐盛料理。蔬食區匯集南投各式當令鮮蔬野菜，包含頭社絲瓜、刈菜、高山高麗菜等，還有當地特產的杏鮑菇、雪白菇、精靈菇，讓顧客攝取豐富的膳食纖維；熱食區也有琳瑯滿目的美食可暢快吃，主廚特製的肉燥飯、麻辣鴨血、水牛城辣味烤雞翅、烤蕃茄、烤杏鮑菇和披薩等都是人氣菜色。

餐廳更設置鮮榨果汁吧台，由師傅以當季水果現場榨出如芭樂汁、火龍果汁、木瓜牛奶等新鮮飲品，讓饕客們隨時都能清爽解膩。「元氣溫泉鍋物」即日起至明年2月的晚餐時段推出，每客1800元＋10％；此外，還有「氧氣健腦舒壓SPA 40分鐘」搭配「元氣溫泉鍋物」的包套方案，可享專案優惠價3688元＋10％。

以無邊際視覺效果設計的「露天溫泉游泳池」，讓房客在山水一色的美景陪襯下運動、舒壓。（日月行館提供）

若想更愜意地體驗日月潭的食宿魅力，不妨下榻日月行館1晚，每間客房都可飽覽山水畫般的日月雙潭絕景，房內更皆設有半戶外式的景觀湯屋，房客可在靜謐的私人空間裡，獨享萬年美人湯，來趟身心都被溫暖療癒的假期。1泊2食專案，平日每房含稅1萬5800元起。飲酒過量有害健康

以無邊際視覺效果設計的「露天溫泉游泳池」，讓房客在山水一色的美景陪襯下運動、舒壓。（日月行館提供）

■日月行館

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路139號

電話：（049）285-5555

(中時 )