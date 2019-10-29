馬俊麟在影片中抱著兒子玩狗。（翻攝IG）

馬俊麟妻子梁敏婷因不滿王瞳和老公過從甚密，向王瞳提告侵害配偶權，並求償400萬，後續引發王瞳與媽媽、阿姨到馬家「侵門踏戶」事件、梁敏婷與王瞳之前訊息對話也公開，戲外戲不輸《大時代》劇情。梁敏婷提告的民事庭將於11月4日（下周一）開庭，據知梁敏婷當天不會出現，而王瞳爸爸也幫女兒找了律師，雙方律師將在法庭上打攻防戰，王瞳離開紛擾，近日揪妹妹到日本散心半個月，周一也不會出庭。

馬俊麟和王瞳因拍《大時代》被爆假戲真做，讓馬妻多次透過社群發聲指責，本月初馬俊麟在記者會哭認「沒控制好感情」的不倫戀，與妻子關係降至冰點，他甚至認了夫妻只靠通訊軟體溝通，外界批整場記者會荒腔走板，經紀公司事後決定讓他與王瞳停工，何時復工？民視今（29日）回說沒時間表。

梁敏婷日前又在社群PO出消失3周的馬俊麟，只穿內褲、半裸抱著兒子玩狗的影片，感情看似重修舊好，但也可能是兩好三壞。外傳經紀公司對梁敏婷這段影片頗有微詞，當下打電話給馬俊麟，提醒他顧慮觀感不佳問題，要他轉告梁敏婷撤掉影片，梁當天也立即撤掉。

馬俊麟先前幫《多情城市》拍片頭，不倫戀事件鬧得沸沸揚揚之後，目前片頭已經看不到他，馬俊麟不會回《多情》演第二代？製作人蕭大陸今坦言，第二代角色會有調動，必須重新定裝，馬俊麟的角色還空缺，民視還沒通知；經紀公司則說，現階段還沒討論馬俊麟的角色，先全力衝刺收視率再說；公司下周一也不會有人去法院，全權交給王瞳的律師處理。

(中時 )