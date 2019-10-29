莫文蔚（Karen）27日在澳洲雪梨The Star Event Centre開唱，演出前一天，她特地抽空去海岸邊散步偷閒，只見她身穿夏裝，小露香肩，漫步在徐徐海風中，好不愜意！她沿著海岸線拍寫真照，純白的燈塔映入眼簾，路上還遇到一隻淘氣的小狗入鏡，把莫逗得樂不可支。

演唱會上，Karen化身華服加身、頭戴王冠的耀眼女神，時而又變成了慵懶迷人、惹人憐愛的小「莫貓」。她不僅現場演繹諸多經典曲目，更拿出各種莫式絕招，為在場觀眾獻上了一場絕色視聽盛宴；獻唱經典曲〈陰天〉時，莫文蔚換上白色襯衫，親自彈起鋼琴，還大秀古箏技能，之後又在舞臺上打起了鼓，嗨爆現場！

闊別三年回到澳洲，一向疼愛粉絲的莫文蔚，演出之餘特別抽出時間與粉絲小聚；澳洲的「莫魚」們，特別準備了〈外面的世界〉這首歌，唱給自己的女神莫文蔚聽，Karen專注認真的聆聽了莫魚們的歌聲與祝福，一邊隨著歌聲拍手，一邊輕輕地跟大家合唱，最後莫文蔚更是與粉絲零距離地留下了珍貴的合影。

莫文蔚相隔三年赴澳洲開唱。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚相隔三年赴澳洲開唱。（莫家寶貝工作室提供）

(中時 )