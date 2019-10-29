美海警巡邏艦加入美海軍南海與西太平洋海域行動

近期美國海岸警衛隊快速巡邏艦史塔頓號(USCGC Stratton, MSL752)與其海軍麥康貝爾號(USS McCambell)神盾驅逐艦共同巡弋南海，再度引發南海的緊張情勢。陸媒指出，史塔頓號在南海與黃海海域活動時，中共也派出了萬噸級的海警船進行全程監控。專家認為，未來這種美國軍艦搭配海警巡邏艦到南海與西太平洋進行對中國大陸主權挑釁的行動還會經常發生，大陸必須做好準備。

據《美國海軍學院新聞網》報導，美國海岸警衛隊司令卡爾．舒爾茲(Karl Schultz)日前公開表示，美海岸警衛隊計畫增加在西太平洋地區的兵力部署，未來將代替美國海軍執行「航行自由」行動。而陸媒認為，未來美國海警船與美國海軍伯克級驅逐艦一同出現在南海的情景，今後恐將頻繁出現。

美國海警隊的史塔頓號巡邏船排水量4500噸，明顯噸位比大陸派出的2901艦小了一半。（圖／環球網）

《環球時報》指出，美國海警船出現在南海與黃海，中共依例派艦監控。在美國國防部最新公佈的照片中，該艦的不遠處就是中共的萬噸級海警船2901號。在這張最新公開的照片中顯示，史塔頓號當時於黃海海域執行任務，還派出一艘巡邏快艇，而快艇不遠處就是舷號2901的中共海警船。

報導說，舷號2901的海警船是目前大陸海警裝備的噸位最大執法船艦，也是大陸首艘排水量突破1萬噸的海警船，於2015年交付。在2901號海警船入列之前，世界最大的海警巡邏船是日本海上保安廳裝備的9000噸級的「秋津洲」號與「敷島」號。相比之下，美國海岸警衛隊史塔頓號的排水量只有4500噸，還不到2901船的一半。加上海警2901號配備76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍，航速高達25節，不論是續航力、耐衝撞性能、適航性、速度各方面都對周邊國家海上執法船具備較大優勢。

報導指出，近年來美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國大陸周邊，逐漸成為替代美國海軍的對外干涉工具。自今年1月起，美海岸警衛隊在西太平洋部署了第一艘巡邏艦伯索夫號(USCGC Bertholf)，並在3月首次穿越台灣海峽。

復旦大學海權研究專家楊震對《環球時報》表示，美國海岸警衛隊隸屬於美國國土安全部，應當在美國領水、專屬經濟區和公海行使執法職能。但南海海域既不是美國近海，也不是無主的公海，美國海岸警衛隊千里迢迢跑到南海，實際是以執法船的掩護身份彌補美海軍兵力不足，本質上還是對中國大陸海上主權的挑釁和侵犯。這種所謂「柔性干預方式」仍是美國海上霸權行徑的翻版，對於長臂管轄的作為，中國大陸海洋執法部門需要做好應對準備。

(中時電子報)