Lamigo桃猿黃子鵬在去年就成為陣中重要的中繼投手，今年以23次中繼成功生涯首度獲得個人獎項「中繼王」，他獲獎時非常緊張，不過心中充滿感謝，「今年和球隊一起拿下三連霸，沒有大家陪著我成長今天不會站在這裡。不管穿什麼球衣都以桃猿球員為榮，想證明第七輪也是有黑馬。」

黃子鵬2017年以第七輪加入中職桃猿隊，去年開始穩定在一軍出賽，今年出賽60場、23次中繼成功拿下中繼王獎座，光是上半季就奪下14次中繼成功，自責分率更僅有1.82，是桃猿能奪下下半季冠軍的大功臣之一。雖然下半季有些後繼無力導致自責分率上升，不過自二軍調整後回來又「虎虎生風」，最終23次中繼拿下中繼王獎座。

黃子鵬獲獎後表示自己曾給自己人生目標，不管國中、高中等任何階段都要得獎，大學在爆米花聯盟時錯過自責分率王，留下遺憾，不過很開心自己在職棒第2年就拿下個人獎項。「就像以前到現在的努力有結果了，不過這也代表是新的開始，接下來在12強賽希望能發揮自己的能力，好好表現，也讓教練能放心調度。」

黃子鵬在參加選秀時認為自己有前四輪的實力，不過當年前四輪都沒聽到自己的名字，讓當時在國外準備先發比賽的他非常失落，「後來只想著有中就好，最後第七輪被選中，很感謝球團給的機會。後來才想通第幾輪不重要，快失去時才知道機會多珍貴，因此想證明自己雖然第七輪，不過肯努力，實力不會比別人差，想證明給別人看。」

(中時電子報)