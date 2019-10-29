大陸來的沙塵暴正蠢蠢欲動！中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO文指出，北台灣今晚就可能出現明顯落塵。而臉書《天氣風險》也貼出模擬資料，影片顯示，到明（30）日晚間，沙塵暴帶來的汙染物會從台灣北部一路往高屏走。

《天氣風險》說明，明天中部以北會有一些境外污染，但量不多。環保署目前預報是達「對敏感族群不健康」。另外，引用中央大學多維空氣品質模擬實驗室的資料，今晚至明晚的空氣污染(PM2.5)模擬，可以看出污染物，也就是冷空氣的主力是往沖繩一帶，到台灣時污染濃度已有稀釋許多，北部空氣會稍稍轉差；背風側的高屏地區空氣品質則持續不太好。

天氣風險公司貼出空氣污染（PM2.5）模擬影片。（摘自臉書《天氣風險 WeatherRisk》）

臉書專頁《台灣颱風論壇》也提到，沙塵暴目前兵分兩路，一部分往北飄散，朝鮮半島已受到影響，另一部分則持續南下，抵達長江流域。預估今晚沙塵前緣抵台，明日影響一整天，但沙塵濃度會降低，提醒民眾遇到下雨、飄雨時不要淋到。

(中時電子報)