在台殺死女友的港嫌陳同佳傳願來台投案，因前總統馬英九質疑蔡政府拒絕陳投案立場，被行政院長蘇貞昌狠嗆馬英九是魔鬼中的魔鬼。激烈言詞令資深媒體人李艷秋反彈，在臉書貼文《蘇貞昌們讓人想起為何討厭民進黨》，解讀蘇貞昌們囂張言行背後原因是：陳同佳案子影響民進黨選情，基層及中間選民反應極差，選票流失嚴重。

李艷秋指出，長期觀察民進黨就知，他們悲情的時候，要的是同情票；他們兇狠的時候，拉的是流失的票；他們高舉主權的時候，賣的是恐共票；他們指控別人賣台的時候，固的是基本票。

這次的陳同佳事件，蘇貞昌們一個比一個兇狠瘋狂，其實只有一個原因：這個案子影響民進黨選情，基層及中間選民反應極差，選票流失嚴重；他們罵得越大聲，甚至不惜散播假訊息，轉移栽贓給馬英九，就表示情況真的很嚴重。

李艷秋指出，蘇貞昌一開始他說不接受嫌犯來台，...到改口說『香港不辦台灣辦』，再批馬英九及馬友友們與中國唱和，民進黨一直在與魔鬼戰鬥.....甚至突然提起執行死刑等等，這些轉變很扯！

李艷秋批評，民進黨完全執政四年，到現在仍然靠小紅帽和綠巨人選舉，完全看不到品格操守的下限。蘇貞昌們的張狂，提醒大家想起，為什麼去年的選舉，討厭民進黨是全民最大黨，而那時的教訓，顯然民進黨已經忘得一乾二淨，如果選民也忘得乾淨，以後我們連蘇貞昌們的鼻孔都看不到，只能仰望他們的後腦勺了。

(中時電子報)