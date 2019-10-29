台中市長盧秀燕29日怒轟中央，中火廢水超標，還責怪地方政府找麻煩，這是典型的中央政府執政傲慢和特權。（盧金足攝）

台中市府重罰中火史上最高6000萬元，29日再祭出新招，10月22日已發函中火，依《台中市生煤管制條例》要求中火減煤4成，到2020年1月25日最後期限，全年生煤使用量要求降到1104萬公噸，若超過將依《空氣汙染防制法》開罰50萬至2000萬元；對中央怪稽查找麻煩，市長盧秀燕怒批，典型的中央政府執政傲慢和特權，只准州官放火，不許百姓點燈，宣示強力稽查汙染絕不手軟。

環保局副局長陳宏益昨天在市政會議做「台中市燃煤工業鍋爐退場」專案報告，要求中火自今年1月26日到明年1月25日的生煤使用量，不能超過1104萬公噸，中火至今已使用約1000萬公噸生煤，到明年1月25日之前，全年生煤使用量要降到1104萬公噸。

陳宏益表示，還有3個月就到減量生煤4成期限，中火每天如用1萬公噸，預估3個月90萬公噸，前年中火生煤使用總量1600多萬公噸，要求減煤4成務必達到目標。

目前除台中電廠使用燃煤鍋爐外，台中7家共17座燃煤工業鍋爐，其中有4家共6座規畫改為燃氣鍋爐，另11座鍋爐將汰換生煤，為使業者評估轉換鍋爐燃料類型，給予3年緩衝彈性，鍋爐改善補助金額最高從50萬元提高至80萬元。

市府與台電過招，舉起大刀重罰6000萬，盧秀燕續對台電開「火」，抨擊一個百分之百的國營事業帶頭排放有毒汙水，實在非常非常不應該，中央漠視民眾健康和環境保護的態度令人失望，若只准州官放火，不許百姓點燈，被稽查的民間業者或民眾，他們怎麼會服氣？

「惡性重大！」盧秀燕不滿中央、台電未向國人、台中民眾說清楚、講明白，只看到中央政府、經濟部以及台電不斷拿如果地方政府嚴格查緝，就是找麻煩，會影響到發電量來恐嚇，她期待也真心奉勸中央以及台電要有所回應，最重要的是展現態度。

她強調，還要民眾犧牲忍耐到什麼時候？為了市民和國人健康，強力稽查汙染不手軟，面對壓力也絕對不會妥協屈服，更不會官官相護，唯一的目標，就是保護國人健康，打造清淨的台中家園，要求中火改善期程，要有改善效果，絕不是虛晃一招。

此外，針對台電指出市府未提供意見陳述機會就直接開罰，懷疑是「為罰而罰」。環保局說明，市府9月首次查獲中火放流水「硼」超標24倍，10月主動稽查竟又發現其它兩處放流水口「硼」超標26、28倍，為避免中火持續排放汙染，影響市民健康，依照行政程序法規定，得不再提供台電陳述意見機會，直接裁罰。

環保局指出，所謂改善期，是指現在處分書送到以後，直至台電承諾的改善期，因此，「並沒有在改善期內還繼續處罰的問題」！另也重申，市府限期中火11月15日前提出改善計畫書，並於12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，改善期滿後則須符合放流水法定標準，市府將正式複查，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

(中時 )