台中市農會為推廣台中地區優質雜糧，擴展市場通路，29日由農業局長蔡精強帶頭行銷，將農民契作的國產黑豆，造成產銷履歷流程，檢驗無農藥殘留，不經拋光處理，總時程高達400天傳統甕釀工法製造，以台中市農會的品牌形象，打出台中市黑豆的好口碑。

蔡精強指出，「大純釀極品黑豆醬油」為台中市農會研發的新品，經揀選、洗豆、蒸煮、入麴等步驟，以400天的傳統甕釀工法製造，無添加任何化學成分，是入菜的最佳佐料。

為推廣國產雜糧，台中市農會還舉辦國產雜糧推廣料理學堂活動，活動由料理老師進行烹飪示範教學，吸引買氣。

農業局表示，市農會主動為農友開發新的商機，行銷優質雜糧作物與雜糧加工產品，輔導推出「大純釀極品黑豆醬油」，原料來自與農民契作的國產黑豆，無農藥殘留、無添加化學成分，「厚工」又費時的工法，讓消費者為台中市農友的農產品按讚。

(中時 )