對於南韓政府提議舉行金剛山旅遊工作會談，北韓今天表示，沒有必要另開會談。北韓金剛山觀光特區內由南韓投資設置設施的拆除問題，北韓堅持以交換書面文件的方式磋商。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓今天上午以金剛山國際觀光局的名義向南韓統一部和現代峨山公司發送上述內容的通知書。

在南韓政府提議當面討論金剛山旅遊專案新的發展方向僅一天後，北韓便通報負面立場，可能使謀求創意解決的南韓政府陷入苦思。

對於北韓拒絕工作會談，南韓統一部官員評價說，由於北韓國務委員會委員長金正恩已經透過黨報「勞動新聞」親自提出拆除（金剛山觀光特區內）南韓設施，北韓拒絕當面座談顯然是有意使南北韓磋商止於拆除問題。統一部計畫與主運營商現代峨山公司商議包括重新提議當面磋商在內的應對方案。

統一部官員表示，南韓政府秉持著此事需要官方見面談的原則性立場，在討論人數、日程等具體問題時，如有必要，可以進行書面磋商；但既然是金剛山旅遊的問題，就應該面對面協商決定。

(中央社)