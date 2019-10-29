2019年中職最佳進步獎由富邦悍將陳仕朋奪下，從去年7場出賽、0勝2敗，進步成23場出賽、11勝8敗，以22歲史上最年輕之姿，打敗桃猿林立、中信兄弟吳東融，奪下最佳進步獎。陳仕朋獲獎後還發下誓約，希望明年進步幅度更大，「明年要再拿進步獎！」

陳仕朋去年僅7場出賽、27局、0勝2敗、自責分率7.24，今年在不斷努力吸取經驗，以及給悍將的客座投手教練王建民「調一下」後，不但奪下職棒生涯首勝，還一口氣成為富邦悍將首位單季10勝以上的本土投手，進步成23場出賽、119局、11勝8敗、自責分率3.48，進度幅度有目共睹。

陳仕朋首次站在頒獎舞台上顯得非常緊張，不過不忘感謝球團、總教練、投手教練以及王建民教練，「王建民教練在去年秋訓帶來很多科學機制的訓練，讓我進步很多，今年春訓時就有感到很大的改變，提點我一些細節後今年球季才有好表現，很謝謝他。」

陳仕朋最滿意今年在壘上有人的失分危機都能成功守下，從去年0勝進步到今年11勝，不過陳士朋並不因此滿足，他發下豪語，「明年要再拿進步獎！進步幅度要更大。」開玩笑說要和今年的自責分率王羅力說一下，明年要挑戰自責分率王。

(中時電子報)