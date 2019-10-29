張震嶽新單曲〈貪心〉以台二線14公里為背景，描述一段卡車司機與檳榔攤西施愛情故事，MV邀請2018年金馬獎年度最佳電影貢獻獎的劉三郎、以《大佛普拉斯》獲得2017年金馬獎最佳導演黃信堯拍攝。
為捕捉日出的海平面，導演團隊從清晨4點開拍到晚上12點才收工，求好心切的導演，原擔心時間不夠無法拍很多畫面，張震嶽認為有呈現出想要的感覺，但事後竟然對導演說：「可以把我的部份都刪掉嗎？」希望呈現更感動的畫面跟劇情，雙方互相協調下，決定在開頭加一段開場白，點綴MV更加完整深刻。
MV由《大佛普拉斯》雷婕熙、《賽德克巴萊》游大慶分飾女男主角，在張震嶽全新EP《遠走高飛》5首歌中，講述在東岸海線的愛情故事，都是來自他部落的親戚朋友，有旅北工作的原住民，有的做泥水匠、在工地蓋房子，或開連結車、靠打零工過生活。
雖不是都會男女，他認為這些愛情故事還是值得被記錄下來，和《大佛普拉斯》刻畫小人物感覺格外雷同。導演起初靦腆地說，拍過MV只拍過電影跟紀錄片，但他對張震嶽的印象是很特別的創作人，因此答應邀約。〈貪心〉MV已上線。張震嶽12月7日晚上7點30分將在legacy舉行《情歌嶽-遠走高飛Live》演唱會，11月9日上午11點本色售票系統開始售票。
(中時 )
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