Lamigo桃猿朱育賢首次奪下打擊個人獎，就以159支安打、30支全壘打包辦安打王、全壘打王，不僅如此還有角逐年度最有價值球員的機會。他上台致詞時說到全壘打王是他的夢想，今年是他的豐收年，未來將繼續努力。

朱育賢在上半季開始就展現可怕火力，各項打擊數據獨居龍頭，上半季結束後以95支安打、22發全壘打的強打能力，令對手聞風色變，並改寫中職30年來半季全壘打數新記錄。雖然下半季有些熄火，短暫陷入低潮，不過仍穩住陣腳，最後以159支安打坐收穩坐龍頭，並成為中職史上第8位達成單季30轟的球員，拿下安打、全壘打雙冠王。

朱育賢坦言全壘打王是他從小到大的夢想，「自己腳程不快，知道自己的角色定位和優勢，很開心終於完成夢想了。」

除此之外朱育賢特別感謝隊上打擊教練曾豪駒，今年曾和曾豪駒約定要打30轟，雖然他開季沒有設定這麼高的目標，不過跟著教練的設定練習後，慢慢接近目標，因此對他的幫助非常大。

朱育賢上半季打擊火力驚人，下半季有些熄火，他坦言今年遇上不少考驗，「上半季打擊很容易，安打、全壘打都能打出去，不過下半季卻覺得打球好難，明明只相隔幾個月而已，但這也是棒球迷人的地方。」

(中時電子報)