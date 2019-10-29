國片《傻傻愛你，傻傻愛我》今（29日）在信義威秀舉辦首映會，首次執導藍正龍從9月開始拼命跑電影宣傳，他總是謙虛地感謝每位參與電影的工作人員，在首映會上不禁落下男兒淚，感動哽咽地說：「謝謝Leo（蔡佳宏）的媽媽把他借給我們幾個月」，感慨籌備一路走來所遇到的酸甜苦辣。

擔綱本片女主角的郭書瑤打趣地分享原來打算牽著Leo走紅毯，沒想到Leo早就有安排，反倒要瑤瑤勾好他，可愛的舉動引起眾人歡笑。他在接受媒體聯訪時突然感性落淚，感動觀眾支持他的演出，一旁的演員立刻圍上來關心，場面十分溫馨。郭書瑤她表示拍這部片最大的收穫是認識了唐寶寶，讓她體悟到單純善良的力量可以無限大，並從他們身上反省為人處世的態度。

《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會，藍正龍（左起）、Leo、郭書瑤戲裡戲外感情佳。（羅永銘攝）

與藍正龍合作多次的安心亞過去曾《阿嬤的夢中情人》中說過「你導我就演」，沒想到6年後約定成真、在《傻傻愛你，傻傻愛我》力挺客串、飾演藍正龍的前女友。她回憶當初藍正龍找她演出，二話不說就答應了，「多年前就知道藍正龍很關心這件事，現在終於實現完成這部電影，很替他開心」，顯示出2人的好交情。

恬妞則坐了12小時的飛機特地返台參加首映會，特地準備美人魚玩偶給戲中兒子Leo，自嘲戲裡戲外一樣偏心，完全忽略大兒子張庭瑚。她坦言演戲了這麼多年，沒遇過這樣的角色，演起來不是太容易，還引起她舊傷復發。她也談到片中一場離婚戲，她則大方笑說「離婚都離慣了」。導演藍正龍在台上透露一直內疚把恬妞一段重點演出剪掉，沒想到她壓根沒印象，看完電影還誇導演「影片很流暢，剪的真好！」在片中與唐寶寶有許多對手戲的陳竹昇則表示，「導演在教Leo戲的時候，他真的吸收進去的喔，相當會演」，更表示在對戲的時候，完全能感受到Leo對自己百分之百的信任，相當療癒。

藍正龍出席首次執導的電影《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會。（羅永銘攝）

恬妞出席《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會。（羅永銘攝）

陳竹昇出席《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會。（羅永銘攝）

《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會導演藍正龍率領主要演員郭書瑤、Leo、張庭瑚、恬妞，以及驚喜客串的安心亞、陳竹昇和莫愛芳出席，電影音樂創作團隊黃韻玲、張學瀚、蔡旻佑、張牧喬也現身力挺。該片11月1日上映。

張庭瑚出席《傻傻愛你，傻傻愛我》首映會。（羅永銘攝）

(中時 )