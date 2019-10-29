83歲資深藝人謝賢今(29日)被網上瞎傳驟逝，文章標題稱「83歲謝賢血液粘如粥，深夜腦梗離世，謝霆鋒和妹妹大哭，甄珍在病房不能出現」，英皇與謝賢本人都已澄清死訊。而謝賢近來和甄珍復合話題常被熱議，他當年對甄珍用情至深，但仍不敵劉家昌橫刀奪愛，確定「被離婚」簽字當天，謝賢還邊哭邊開車到山上痛罵，舒緩心情。

謝賢1974年與甄珍結婚，但婚姻維持了3年就告吹，兩人當年秘密在香港登記結婚，怎知一登記完消息立刻傳開，劉家昌之後對甄珍展開追求攻勢，兩人還被媒體直擊同框，導致謝賢與甄珍誤會越滾越大，謝賢最後心死主動提離婚，2年前謝賢接受專訪透露，當年簽字後，他立刻開車到沒人的山頂爆哭，不斷對自己說：「都過去了，不要再想」。

甄珍最近出新書，分享相隔45年後終於和謝賢再見上一面，兩人在咖啡廳巧遇，第一時間謝賢還認不出甄珍，相認後謝賢竟主動問：「你有沒有愛過我？」甄珍第一時間嚇到不知如何回應，想了想才說：「當然愛過，如果沒有，怎會嫁給你。」

6月謝賢主動替甄珍新書站台，還合唱〈月亮代表我的心〉，謝賢坦言此生都會愛著甄珍，甄珍則說會永遠珍惜對方的愛，是否復合？甄珍斬釘截鐵打槍，直說：「現在是友情大過愛情」，而謝賢和小49歲女友Coco愛情長跑多年，去年一度傳出分手，年底又爆復合，感情生活相當精彩。

(中時電子報)