台中大學生車禍嫌犯到案

又傳死亡車禍！就讀中興大學財金系三年級的黃姓學生，29日到友人家聚會後，騎機車返回宿舍途中，行經台中市大里區永隆路、東明路口，遭高速行駛的白色賓士車衝撞，黃男整個人飛起後摔落地面，送醫不治，肇事駕駛則慌忙徒步逃逸，直到晚間8時許才向警方投案。

這起車禍發生在29日凌晨約2點50分，從附近民宅監視器畫面可見到，黃姓學生（21歲）騎車經過永隆路，突然遭疾駛而來的白色賓士車撞飛，黃男受到衝力飛出約50公尺後落地，機車則被撞得幾乎扭曲、毀損嚴重，現場物品散落，看來怵目驚心。

畫面還拍到，一名身穿白色上衣、疑似肇事駕駛的男子，事發後拿著手機、走到躺臥在地上的黃男身邊查看，之後邊打電話、邊慌忙的拔腿就跑，而現場遺留的賓士車子車頭全毀，顯見衝撞力道強勁。

現場目擊民眾急忙叫救護車、協助將黃男送醫救治，但他到院時已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。

興大表示，接獲通知後立即通知黃姓學生的父母，家屬獲悉噩耗、傷痛不已。據了解，黃生事發前與友人到同學家聚會，結束後騎機車返回宿舍，當時與他一同參加聚會的李姓室友因忘了帶鑰匙，回到宿舍外卻苦等不到黃男返回開門，心覺有異，沒多久就接到噩耗，感到難以置信。

警方獲報後依據車籍資料通知鄭姓（21歲）車主說明，鄭男供稱，當晚與友人到阿拉丁KTV聚餐、慶生，因他喝了酒，且曾經酒駕撞傷人、在緩刑中不能開車，便請託賴姓友人（21歲）開車載他返家，回家後便自行去休息，沒想到，車子又被友人開出去，不清楚事發過程。

因現場民眾反應有聞到酒味，警方表示，鄭男經檢測後無酒精反應，已依循他的說詞查緝賴姓男子，經10多個小時從周邊策動，曾涉及台中角頭「要命小方」兒子被擄案、且目前因毒品案遭通緝的賴男於晚間8時許出面投案。

賴男供稱，與友人聚餐、慶生時沒有喝酒，但期間曾使用K他命，發現自己撞到人時真的嚇到了，才會慌忙逃跑。警方將採集賴男尿液檢驗是否有毒品反應，進一步釐清案情。

(中時 )