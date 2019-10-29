美國總統川普上任後首度訪問芝加哥，卻重批這個民主黨大本營治安敗壞，凶殺案犯罪率居高不下，甚至比美軍戰地阿富汗危險。芝加哥市長萊特夫特推文回嗆，說她不訝異川普「將辱罵和無知的小丑行為帶到芝加哥」。

中央社報導，川普28日在「國際警察首長協會」舉辦的一場會議上表示：「這令美國尷尬。世界各地都在談論芝加哥，相較之下阿富汗是安全的地方。這是實話。」

川普還砲轟缺席會議的芝加哥警察局長強生怠忽職守。強生為表達對共和黨籍總統川普的反對立場，而拒絕出席。

芝加哥是全美人口第3大城市。芝加哥的凶殺案件數已由2017年的653件降至去年的561件。《芝加哥論壇報》報導，今年來芝加哥凶殺案累計436件。

芝加哥民主黨籍市長萊特夫特說：「幸好在這座城市，我們知道事實，也不允許任何人詆毀我們是一群怎樣的市民，或我們是一座好客的城市，無論這個人的職位多高。」

(中時 )