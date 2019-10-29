新興潮牌XieXie（謝謝）與愷樂推出聯名新品，近日《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」爆紅，愷樂也穿上專屬聯名款，更好幾天牛仔外套都沒換，還被粉絲發現，愷樂笑說「很喜歡單寧，可以省掉洗衣服時間」，更爆料自己「尤其是牛仔褲我都不洗，是原味牛仔褲！大概一年洗一次吧」。

愷樂酷愛丹寧牛仔穿搭，自爆「省掉時間」就愛原味牛仔褲。（XeiXei提供）

至於老闆羅志祥也有經營潮流服飾，粉絲問及要推薦哪個品牌？她大膽回應，「當然推薦自己的，因為老闆衣服不用我推薦，就已經賣超級無敵好，所以當然買我聯名系列，我們風格不一樣，嘗試街頭風格外，還可以更有女人味」。她也不忘稱讚「羅志祥是地表上最好的老闆，幫我實現出書、發唱片的夢想」。日前她也在臉書直播與粉絲分享起穿搭的撇步，如何能夠針對自己身材穿出優點。

愷樂和新興潮流品牌聯名合作，日前她也在臉書直播與粉絲分享起穿搭的撇步，如何能夠針對自己身材穿出優點。（XeiXei提供）

新興潮牌XieXie（謝謝）與愷樂推出聯名新品。（XeiXei提供）

愷樂近來主持火紅遊戲單元「狼人殺」備受粉絲喜愛，她最喜歡擔任「預言家」角色，因為只要沒死掉，每晚都可以查驗大家的身分；當狼的角色則很緊張，要導風向編說法很痛苦，至今玩了超過150場的經驗值，被網友稱讚遊戲功力有慢慢進步；有趣的是，她連唱校園演出，台下同學不想聽她唱自己的歌，而是呼喊要聽陳零九演唱〈天黑請閉眼〉，讓她哭笑不得。

此外愷樂也向酸民喊話，「雖然你們只是在鍵盤敲幾個字，但是真的會刺中到明星，希望你們不要在網路霸凌了」。至於新歌計畫？愷樂原定今年底要推出新歌，但一直想要收到最適合自己的歌，無奈沒有緣分，請粉絲再等一下。

(中時 )