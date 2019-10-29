中信兄弟當家游擊手王勝偉，生涯12年豪奪第9座游擊金手套，成為中華職棒史上，累積獲獎最多的游擊手。他告訴學弟們雖然大家都希望打擊有好表現，不過守備能帶給投手和隊友安定感，也是非常重要的，「希望能推高金手套紀錄！」

王勝偉2008年還是菜鳥就站穩游擊位置，奪下生涯首座游擊金手套，2010，至2012年游擊金手套三連霸、2014至2017年更達成四連霸，去年游擊金手套從缺，今年再度奪下獎項。

王勝偉奪下9座金手套是史上游擊手最多，他也說這些獎項得來不易，經過數年嚴格又枯燥的訓練才成就的，「再多的訓練是想要傳遞不是練了什麼，而是你的精神和態度才能造就很棒的選手。」

王勝偉也說雖然大家追求打擊，不過守備要守滿9局、又要把每顆球處理好，其實非常不容易，再加上守備能減少投手的用球數，長久下來到球季末對投手來說是很重要的。除此之外雖然家中放了第9座金手套獎，不過王勝偉仍會繼續努力，持續推高金手套紀錄。

(中時電子報)