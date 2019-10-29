2019年香港電子展剛結束，據參展者的評估，今年到訪客户人數不到往年的三成，很多客户都因香港示威暴動，擔心自身安危而不來。

我曾親赴現場，展區一片冷清。

商業展覽每年為香港帶來鉅大收益，參展者需支付極高的場地費用，參展人員及訪客在航空、貨運、住宿、餐飲、交通、購物等消費，對香港經濟貢獻至大。

2000年以前，亞大的商展中心在台灣，電子展、電腦展等許多商展都世界知名。香港努力了20年，在台灣手中奪得了亞太商展中心寶座，其過程篳路藍縷，十分艱辛。

1997年，香港回歸前，心慌意亂的企業家曾大量外逃，經濟一片蕭條。

而由於商展業務的成功，重新带動香港的經濟榮景，每年商務及旅遊，入境超過5000萬人次(台灣约1000萬人次)。

可我没想到，獨領商展風騷20年的香港，竟會因反送中示威暴亂，自己坑殺了賺錢的金母雞。

其亞太商展中心的地位，岌岌可危，極可能會拱手讓給廣州的廣交會或深圳的商展。

更可懼者，其亞洲金融中心的地位，也可能不保。没有商業的香港，下場可能十分淒慘！

從反送中示威以來，示威者曾多次暴力佔據香港機場，造成國際旅客的恐懼，訪客也因此驟減。我8月曾約客户在香港見面，我到了，客户卻臨時取消行程。

我在香港街頭看到許多噴塗，羞辱港府及「中國」；很多地鐵站設施被破壞，車站封閉，造成出行不便。

我碰到幾個年輕的鎮暴警察，我很想伸出拇指給他們一點鼓勵，但想到可能會被暴民跟蹤毆打而做罷！

這就是西方所謂自由民主的香港，想來十分諷刺。

回到酒店，電視上看到的是示威者投汽油彈，打砸立場不同商家的店面，還有警察被示威者割喉。

這已不是合法遊行，這是暴亂！

香港暴亂的原因，眾說紛云，有說是美國勢力介入，是中美貿易戰的延續；也有說四大家族壟斷財富和土地，房價太貴(約是台灣四倍)，香港青年看不到希望。

而我有幾點不同的觀察，一是香港人對大陸的情緒反彈，由於香港國際化的優勢，以前很多世界知名企業，其亞洲總部或採購中心大都設在香港，但這幾年已大量轉移至深圳及上海。

面對大陸的崛起，很多香港人心態上無法接受，認為大陸致富，是搶佔了他們的機會。

也有一些香港人，和台商一樣，在大陸經濟發展的早期，行政和法治不健全的年代，吃過虧，情緒上有反彈，因此支持反送中示威。

但這些人，即便是心中有怨，也絶不會希望香港暴亂，作死自己。

我認為，香港問題的根源，是出自教育。香港人接受的是英國的殖民教育，對中國歷史與文化少有涉獵，更缺少民族認同。

我在想，台灣民主化的過程，同樣也有政治運動，我曾和幾十萬人一起走上台北街頭，抗議阿扁的貪腐。

而台灣的示威遊行，不會有汽油彈，馬路上乾乾淨淨，没人亂丢垃圾，更没有人會去騷擾自己的同胞。

台灣就算是有抗爭，也只針對政府的權責單位，不會去暴打無辜百姓。

台港之間，之所以有如此巨大之差異，因兩地教育基礎全然不同。

1949年，國民政府遷台後，台灣一直重視歷史與文化的教育。

所以我們知道孔子說的「危邦不入，亂邦不居」，因此，不會讓自己成為亂邦；知道「得民心者昌，失民心者亡」。

我們了解孟子所說的「民為貴，社稷次之，君為輕」，也深知「水能載舟，亦能覆舟」。没有人民的支持，任何政治抗爭絕難持久。

而如此簡單的道理，接受殖民教育的黄之鋒等學運份子卻不明白。

因此，他們才會暴打那些立場不同的人民，會公然堵路、阻止地鐵發車，認為擾民、砸店，甚至殺警，讓人民恐懼，讓香港癱瘓，就能革命成功。

黄之鋒如果多讀點中國書，一定會知道「覆巢之下無完卵」，他絕不會去要求美國國會，立法制裁香港。

香港如因制裁，變成另一個委内瑞拉，黄的父母，親友肯定也玉石俱焚，没好日子過。

殖民教育，必然會切斷香港人與中國的歷史、文化臍帶。更不會告訴他們，百年以來，列強對中國侵略，割地賠款，幾至亡國。

而在傷痛中站起來的中國，對領土、對主權是分毫必較，寸土不讓的。

如果黄之鋒知道，1969年，為了中俄邊境烏蘇里江上0.8平方公里的珍寶島被奪，中國不惜與蘇聯老大哥動武，他就不會去幻想，大陸會讓香港獨立了。

香港實行的是「一國兩制，港人治港」，是摸著石頭過河，大陸及香港政府需要面對的改革，肯定不少。

但改革是在現有體制下求改變，革命則是摧毀現有政權。

黄之鋒等人要求港獨，要的是革命，而不是改革。

而革命者往往是要犧牲自己的，我年少時在課本上讀林覺民的與妻訣别書，字字血淚，為了民族血脈延續，烈士們可以拋頭顱，灑熱血。

而香港没有到民不聊生、人民走頭無路，需要到革命的地步。大陸也不是滿清。

很多暴力示威者鬧完事就外逃台灣，請蔡英文庇護，他們並不想做烈士！

聽說有鬥狠者，可日領豐厚的「走路工」，這那裏像是在革命？

新加坡總理李顯龍日前說:「香港示威者的五點訴求，並非只是反送中，他們主要是要羞辱香港特區政府，此並無助於問題的解决。如果這些事發生在新加坡，外界對新加坡的信心將會被摧毁，新加坡肯定會完蛋！」

他對香港問題的觀察，與竊喜在香港亂局中「檢到槍」的蔡英文，格局上明顯不同。

香港之亂，有美國煽風點火，既可打臉大陸，又送槍給蔡英文，可說是一本萬利。

但多數台灣人不明所以，誤以為大陸打壓香港，引起民憤，因此反對一國兩制，此有助於2020年蔡英文的當選。

果如此，台灣將在兩岸對抗中，再虚耗四年，此為台灣危機之一。

英治時期，港人有自由而無民主，回歸之後，香港民主制度的建立，摸索過程坎坷。

我期盼林鄭月娥，既然是港人治港，香港人應該學會解决自己的問題。

該改革的，絕不避諱，需要大陸政策或法令配合的，可明確提出。

港人在大陸如有蒙受冤屈的，提出具體事實，要求大陸正視。

而對於示威者不合理的要求，應堅定拒絕。對暴民，則絕不手軟，否則香港前途堪慮！

示威者也應知見好就收，結束香港民主化過程的陣痛，不要讓香港經濟在抗爭中毁滅。

香港之亂，是台灣的一面鏡子。擱筆之際，我甚盼2020年台灣大選之後，新的領導人，能堅定導正被民進黨修改的歷史課綱。

文、史本不分家，讀出師表而不讀三國，肯定一頭霧水；而不讀三國，不知諸葛亮的忠，不知關羽的義。

這些忠孝節義的歷史，和民族傳統美德的教育，培養了台灣人民的人文素養，即所謂腹有詩書氣自華。所以，外國人說:「台灣最美麗的風景是人」。

而民進黨正努力摧毁這些，試圖把台灣的文史教育香港化。

中華民族的歷史、文化，是兩岸人民共同的資產。大陸文革之後，台灣在這方面的教育，一直領先大陸。而大陸正急起直追。

民進黨為了台獨，修改歷史課綱，去中國化。對青少年進行知識閹割，剝奪了他們對歷史文化「知的權利」，把台灣下一代當白老鼠，餵養台獨毒素，美其名曰天然獨。

此將使台灣的下一代變得淺薄與無知，台灣會出現千萬個黄之鋒，從此將永無寧日。此為台灣危機之二。

我絕不希望今天的香港，成為明日的台灣。

香港之亂，台灣的知識份子應哀衿勿喜，反求諸己。

(本文作者：吳思鍾 台灣西陵公司創辦人 曾任青創會、工商建研會、電電公會理事長)

(中時電子報)