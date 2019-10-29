國片《菠蘿蜜》刻劃馬來西亞歷史與跨種族、語言的小人物在台灣的故事，新生代小生吳念軒神複製大馬口音扮演馬來西亞僑生，與在台打工的萊拉詮釋動人的異國戀情。《菠蘿蜜》27日在高雄電影節閉幕會上首映，男主角吳念軒、菲律賓影后萊拉（Laila Ulao）及導演廖克發、陳雪甄與皆出席映後座談與簽名會，吳念軒的親媽更自掏腰包買票到雄影支持，現場觀眾反應十分熱烈。

由於演員在拍攝時「沒有完整劇本」鬧出的各種趣事，吳念軒笑稱自己和劇組根本在在諜對諜，「片中使用到很多語言，很多字句是開拍前5~10分鐘導演寫拼音給我唸，我也不知道意思」，他更提到：「有場戲要我剁爸爸的手指，但我根本不知道我為什麼要這麼做，情感沒到位，一直NG」，不過這樣特殊的拍攝經驗也讓他收穫良多。

這次導演兼演員的陳雪甄為了該片學習2個月的福州話，最後居然一句都沒用到，「和廖克發導演一起工作10年了，他每次都會出很多意想不到的任務，卻也因此產生很多令人驚喜的結果。」，片中她飾演的媽媽被噤聲，幾乎沒有台詞。她分享其實到開拍的前一天她都在練習福州話，還請了語言老師，結果開拍當下，導演卻和她說「不可以講話」，以貼近角色無法為自我發聲的心境。

《菠蘿蜜》雄影映後簽名會。（牽猴子提供）

萊拉堪稱菲律賓獨立電影界女神，去年來高雄拍攝《菠蘿蜜》是她初次來台，這回應雄影邀請再次造訪，除了回味她念念不忘的小火鍋，還與導演一同體驗了雄影準備的台式辦桌。吳念軒與廖導盡地主之誼，特別準備了白糖粿、芝麻球等台灣小吃款待遠道而來的萊拉，都是她想念已久的「台灣味」，萊拉也拿出菲國零食來交流，吳念軒與萊拉還當場上演甜蜜餵食秀，重現片中互餵菠蘿蜜浪漫場景，讓她頻頻笑場。

以《菠蘿蜜》入圍本屆金馬獎最佳新導演的廖克發分享，在韓國釜山影展放映後，有個觀眾分享看了電影才了解自己的爸爸，「我們透過影像了解這些過往，但歷史不單只是過去，而是活在我們生命裡」。該片於明年1月3日在台上映。

(中時 )