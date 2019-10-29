違法擺攤！高市知名勞工夜市11月11日熄燈。(影/中天新聞)

高雄知名一德勞工夜市驚傳出下個月11號就要收攤，但這裡的攤販其實是違規擺攤多年，攤商始終拿不到證照。當地居民檢舉、經過多次陳情，市府介入協調了七年，還是無法跟居民達成協議，如今七年緩衝期屆滿，市府依法行政下令夜市收攤。勞工夜市要熄燈的消息一出，引起網友論戰。

每周一才有的高雄勞工夜市，各種各樣想的到的小吃，勞工夜市通通都有，是當地人最喜愛的夜市之一，人潮擠爆完全不輸一線觀光夜。現在卻傳出，夜市必須在11月11號撤離，這也代表擁有高雄人滿滿回憶的勞工夜市，即將走入歷史。

其實勞工夜市這裡的攤販是違規擺攤多年，勞工夜市在高雄一德路上，貫穿林森、復興、民權3條路，逛夜市人潮眾多造成當地住戶困擾，屢遭居民檢舉，包括噪音、環境、交通等都受到負面影響。

高雄市副市長葉匡時表示，一德勞工夜市熄燈是市議會7年前的決議，當時給夜市7年緩衝期，要取得屋主、地主同意繼續經營後才可繼續營業，但夜市一直沒辦法取得他們同意。經發局也強調，這是7年前市議會的決議，2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，於申請期限7年內以管理委員會組織名義提出申設，獲得同意後可繼續營業。市府須依法行政，2019年11月11號一到期，一德勞工夜市迄今仍未完成法定程序，因此必須收攤。

高雄勞工夜市即將熄燈的消息一出後，許多不捨陪伴多年老夜市要消失的網友紛紛回應，「真可惜 那邊的東西便宜好逛 吃的也很多種選擇」、「啥！？這個夜市超級熱鬧好逛的說」。不過卻有人酸又要被拿來黑韓了，「將心比心，人都不願意家附近有夜市，吵髒臭，且佔用道路違規停車的一堆」、「7年前就定下來的東西」、「就算是七年前定下來的，媒體還是不會刻意說的，不然怎麼打韓。綠媒標題一定是:高雄發大財？韓國瑜對於攤商生計不聞不問」、「七年前花媽時代定下的規定，1450又再想法子怪韓」。

(中時電子報)