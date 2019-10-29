台日跨界合作、《東離劍遊紀》系列的《西幽玹歌》劇場版首周上映票房開紅盤全台不到三天就160萬，為偶動漫類劇場版院線片帶來振奮人心的佳績，全台粉絲集結戲院傾力相挺，更有粉絲已備好票要30刷用心支持，還有來自香港日本的粉絲來臺同歡。

該片網路口碑大好，許多粉絲表示比生死一劍更是精彩好看，劇情毫無冷場，節奏鋪陳明快，武戲的對決，熱血的結尾更是讓粉絲回味無窮。更不用說那些畫龍點睛的彩蛋，無論是全新角色「啖劍太歲」的真實身分，還是說書人幽默的收場，都讓喜愛「殤不患」跟「凜雪鴉」的粉絲大呼過癮。《東離劍遊紀》總監修虛淵玄大師排除萬難，確認本周末到台灣與粉絲同歡。

西川貴教自《東離劍遊紀》以來皆擔任主題曲演唱。甚至在第二季開始，為新登場角色浪巫謠配音。2019年新作《西幽玹歌》，由西川貴教飾演的「浪巫謠」擔任主角。更邀請到人氣聲優東山奈央飾演吟遊詩人「睦天命」、釘宮理惠飾演西幽皇女「嘲風」，還有於第二季登場的聆牙（小西克幸飾演）、嘯狂狷（新垣樽助飾演）皆在該片登場。

《西幽玹歌》西川貴教形象照。（星泰娛樂提供）

但這次最讓粉絲驚喜的是，因事前保密到家，粉絲不知「啖劍太歲」真實身分竟是「殤不患」，也不知彩蛋內有「凜雪鴉」，當在戲院廳內驚見聲優卡司名單有「殤不患」聲音演出的諏訪部順一及「凜雪鴉」聲音演出的鳥海浩輔，廳內熱情尖叫震耳欲聾，台日雙方製作委員會上映3日後才讓「殤不患」解禁，終於大方現身。

(中時 )