Lamigo桃猿陳晨威今年不但以快腿展現壘間破壞力，成為陣中不動第一棒，打擊火力也不容小覷，打擊率3成的表現為自己贏下穩定先發的名額，擠下中信兄弟下半季竄出的投手廖乙忠、統一獅新秀林靖凱，拿下一生一次的最佳新人獎。

陳晨威從開季就展現穩定能力，雖然因傷缺席球季最後1個月，不過在總冠軍賽及時回歸，本季也以打擊率3成、22次盜壘成功、破新人紀錄的單季11支三壘安打畫下句點，好表現不僅吸引球迷目光，更為他奪下最佳新人獎殊榮。

陳晨威感謝一路幫助過他的人，最感激的是總教練洪一中，在開季就讓他在一軍名單內，並給予多場出賽機會，而陳晨威也不負洪總的慧眼，打出令人驚奇的成績。

陳晨威表示其實開季自己的目標放在盜壘王，認為自己的腳程有機會奪下，不過因為受傷缺陣一個月，因此錯過盜壘王寶座，不過出色表現讓他奪下一生一次的新人王，讓他直呼「超乎自己預期！」

(中時電子報)