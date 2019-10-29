國民黨總統參選人韓國瑜近來在多項民調中皆落後競爭對手、民進黨籍現任總統蔡英文，但韓多次強調「民調冷冰冰、民心熱呼呼」，他看重的是民心；而近日也有民調顯示韓國瑜在「了解民心」部分，遠勝蔡英文。

中時電子報舉辦「網路投票（ivoting）」，你認為2020總統大選贏家，將會是民心或目前民調勝出者？

截至29日晚間9時止，計有5168票，其中4990票認為「民心」才是贏得總統大選關鍵，佔95％；225票認為「民調」才是贏得總統大選因素，僅佔4％！

(中時電子報)