網路投票 9成5民眾認為 民心才是致勝關鍵 21:252019/10/29 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜28日在彰化員林參加國民黨立委參選人蕭景田的造勢活動。 （圖／李俊毅） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜近來在多項民調中皆落後競爭對手、民進黨籍現任總統蔡英文，但韓多次強調「民調冷冰冰、民心熱呼呼」，他看重的是民心；而近日也有民調顯示韓國瑜在「了解民心」部分，遠勝蔡英文。 中時電子報舉辦「網路投票（ivoting）」，你認為2020總統大選贏家，將會是民心或目前民調勝出者？ 截至29日晚間9時止，計有5168票，其中4990票認為「民心」才是贏得總統大選關鍵，佔95％；225票認為「民調」才是贏得總統大選因素，僅佔4％！ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #民心 #民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 08:522019/10/26 政治 韓國瑜強得可怕！他曝：韓兩套心法打遍天下無敵手 10:592019/10/26 政治 韓背上蓋天后宮官印 韓國瑜：公費遊學一年非吹牛 10:222019/10/27 政治 分析蔡韓民調後...他冒出這句話 網驚喊：選情告急 15:592019/10/27 政治 韓造勢太可怕！他坦言：小英選情悲觀了 08:582019/10/28 政治 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 韓國瑜喜好度出爐 黃暐瀚預測選戰結局 20:492019/10/28 政治 韓國瑜喜好度出爐 黃暐瀚預測選戰結局 20:582019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 政治熱門新聞 3大關鍵 黃暐瀚：韓要逆轉勝了！ - 政治 王金平沒那麼簡單！她曝韓將陷險境 - 政治 民調狂升 網激動：黃金交叉、韓總統來了！ - 政治 蘇貞昌們為何囂張？ 李艷秋點出真正原因 - 政治 韓國瑜彰化造勢椅子空一半？挺韓網紅曝原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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