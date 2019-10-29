金馬創投會議今（29日）公布本屆決選評審，將由王童、小坂史子、金亨駿擔下重任。王童在接任金馬獎評審團主席之前就已先答應出任創投評審，由於時間沒有衝突，他希望藉此也能多跟年輕導演製片接觸。小坂史子和侯孝賢、蔡明亮、賈樟柯等名導合作，跨國製作經驗豐富。曾任韓國製片協會主席的金亨駿製作過《實尾島風雲》，積極推動亞洲電影合作。三位評審將代表大會遴選「百萬首獎」得主，而為了鼓勵更多有潛力的企劃繼續發展，2019金馬創投會議總獎額高達新台幣600萬元。金馬創投會議將於11月19日至11月21日於台北舉行。

金馬創投會議邁入第13屆，近年入選的企劃案《灼人秘密》、《馬賽克少女》、《春潮》、《大餓》、《那個我最親愛的陌生人》、《我的靈魂是愛做的》、《長風鎮》、《菠蘿蜜》、《下半場》、《致親愛的孤獨者》都在今年完成並於金馬獎及各大影展創下佳績。《風平浪靜》、《冰峰暴》、《八佰》、《Miss Andy》、《聽見歌 再唱》、《孤味》、《六月的祕密》、《花咲了女孩》、《買屋記》也已進入後製或規劃發行的階段，成果豐碩。

為了鼓勵更多有潛力的企劃繼續發展，2019金馬創投會議除了「百萬首獎」，還另設十個獎項，包括「臺北文創劇作獎」、法國電影中心「CNC現金獎」、宗宗文化藝術基金會「曼迦紀念獎」、「鏡文學劇本獎」、「華文創最具視野獎」、「滿滿額創意獎」、「中影電影開發基金」、「內容物數位電影獎」，以及「FPP 文策院原創獎」、「WIP 文策院原創獎」，總獎額高達新台幣600萬元。

(中時 )