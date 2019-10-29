由《一首搖滾上月球》導演黃嘉俊籌備的最新紀錄片《男人與他的海》，後製上映集資計畫開跑5天吸引超過 900 人參與，集資金額破 200 萬元，受矚目程度堪比 2018 年的《十二夜 2：回到第零天》集資計畫。值得一提的是，深受歡迎的沈浸式參與方案——花蓮賞鯨行程，包括緊急加開名額在內，通通搶購一空，導演及團隊感動在臉書上答謝粉絲。

黃嘉俊因為潛水興趣，巧妙連接起他與海洋文學作家廖鴻基、鯨豚攝影師金磊的海洋創作之路，進而拍攝《男人與他的海》，「別忘了我們都是血液中流著海洋 DNA 的子民」，黃嘉俊表示希望透過電影讓更多人親近海洋、愛上海洋，進而作出行動，為環境付出更多心力。

水下攝影不僅危險，拍攝海洋生態的不確定性也高。（貝殼放大提供）

紀錄片《男人與他的海》耗時 3 年拍攝製作，成功拍到許多珍貴畫面，專業人士也大讚是首次看到，但拍攝海洋生態的不確定性高、曠日費時，水中攝影不僅危險，經費更是高昂，投入金額已超過 1,000 萬元，儘管文化部提供了部分補助、趨勢教育基金會的前期贊助，但守護這部「最美麗動人的台灣海洋電影」，仍需透過群眾集資協力達成，尚未完成的影片後製、推上院線的願望，還缺少 500 萬元的經費。

水下攝影不僅危險，拍攝海洋生態的不確定性也高。（貝殼放大提供）

黃嘉俊則在紀錄片後期，找來金馬獎得主林生祥加持配樂製作、平面設計師陳世川操刀主視覺，並將原聲帶專輯、電影海報作為贊助回饋品，滿足眾多樂迷與戲迷。此外，由主角廖鴻基親自解說的花蓮賞鯨行程、金磊帶團前往大翅鯨聖地——東加王國的攝影行程，都是回饋方案之一，沈浸式的體驗也受到眾多粉絲的熱烈迴響。距上映目標還差最後一哩路，集資持續開催中，詳情請至官方臉書查詢。電影預計明年4月與觀眾見面。

紀錄片《男人與他的海》海報主視覺，由平面設計師陳世川操刀。（貝殼放大提供）

(中時 )