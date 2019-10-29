萬聖節將至，東港知名老店「味益」也搞出新把戲，將榮獲今年台灣百大與屏東十大的伴手禮「一口鮪魚鬆蛋捲」結合蛋捲屑、馬卡糖推出限量造型霜淇淋，不僅萌度破表引發熱議，更將老店創新的努力嶄露無遺。（謝佳潾攝）

萬聖節將至，東港知名老店「味益」也搞出新把戲，將榮獲今年台灣百大與屏東十大的伴手禮「一口鮪魚鬆蛋捲」結合蛋捲屑、馬卡糖推出限量造型霜淇淋，不僅萌度破表引發熱議，更將老店創新的努力嶄露無遺。（謝佳潾攝）

萬聖節將至，各地「搗蛋」氛圍愈趨濃厚，當中東港知名魚鬆老店「味益」也玩出新把戲，將榮獲今年台灣百大與屏東十大的伴手禮「一口鮪魚鬆蛋捲」結合蛋捲屑、馬卡糖、甜筒推出限量造型霜淇淋，不僅萌度破表引發熱議，更將老店創新的努力嶄露無遺。

味益是東港知名魚鬆老店，在地方經營40餘年，目前傳至第3代，現任老闆娘謝貴蘭說，以前家中長輩賣魚鬆沒有行銷考量，覺得只要產品優，客人自然就會找上門，但現在是「眼球行銷」世代，若沒先抓住消費者目光，如何擴展新客源。

多年前，味益接受觀光型態轉型的事實，除注重包裝行銷，還研發出鮪魚鬆蛋捲，鹹、甜、香、酥又無腥味的口感，不僅大獲市場好評，也讓自己走出更廣的路。但他們求新求變的腳步未因此停歇，今年將鮪魚鬆蛋捲改良成「一口鬆」後，效益更好。

謝貴蘭指出，「一口鬆」的鮪魚蛋捲製程沒變，僅是將2支長蛋捲切成6小截，一來方便試吃，二來做成伴手禮盒更精緻，而自改良後，不僅業績翻倍成長還時常賣到缺貨，期間最大的肯定莫過於同時榮獲台灣百大及屏東十大伴手禮。

「持續創新，老店也能驚喜不斷！」她開心地說，一口鬆的成功讓他們知道，凡事不間斷嘗試，都會發現新大陸，因此也趁萬聖節熱潮推出限量冰品，但300杯造型霜淇淋至31日止只送不賣，它是味益回饋顧客的心意。

(中時 )