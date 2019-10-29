「府城歷史街區（緩衝區）計畫」（草案）範圍圖。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市「府城歷史街區（緩衝區）計畫」（草案），本次計畫草案考量都市發展歷史脈絡與未來長期發展，首度劃定緩衝區並擬定振興方案，市府希望藉由計畫引導，與市民協力共同維護歷史空間特色，經營宜居而充滿活力的生活及產業環境，11月1日上下午及11月8日上午一連舉辦3場公聽會。

台南市2012年訂定《臺南市歷史街區振興自治條例》以來，陸續公告鹽水、府城、新化等三個歷史街區計畫，其中，府城歷史街區於2016年末辦理公聽會、2017年初公告實施，府城歷史街區範圍約320公頃左右，涵蓋清朝的舊城區、五條港地區，包括中西區、北區原城牆範圍內。

文化局表示，此次將府城歷史街區擴大緩衝區，是為了連接「清代及日治時期的都市歷史脈絡」與「戰後開發導向的都市擴張」，計畫範圍是日治時期府城的都市發展邊緣地帶，不像原本核心範圍有高密度的歷史資源及氛圍，因此，透過緩衝區劃設，期望得以維護「舊」與「新」之間歷史空間特色，並透過各項計畫方案引導，達到歷史街區振興目的。

「府城歷史街區（緩衝區）計畫」（草案）3場公聽會時間地點分別為：11月1日（周五）上午10時於永華里活動中心、同日下午3時於北區區公所4樓與11月8日（周五）上午10時於東區區公所4樓舉辦，現場將由擬定計畫的成功大學都市計劃學系曾憲嫻副教授所領導的輔導團隊進行說明，廣泛收集民眾意見後，再提送台南市歷史街區振興委員會審議，通過後再公告實施。

(中時 )