美海軍最新一艘維吉尼亞級核攻擊潛艇完成

最近美軍武器開發與製造進度像得了瘟疫似地一團混亂。繼福特號航母延後5年部署與新式B-21隱形轟炸機延期首飛之後，美國最新一艘維吉尼亞級攻擊潛艇德拉瓦號(USS Delaware) 最近交付給海軍，也在預訂交付時程內2度拖延，總共延遲近9個月之久。

據《防務新聞》報導，由亨廷頓．英格爾(Huntington Ingalls Industries)負責建造的美國新一代維吉尼亞級攻擊核潛艦，最新一艘德拉瓦號近日交付給海軍。該艦原訂於2月交付，在2020財年預算案中將交付時間推遲到6月，此後又再度拖延到近日才完成交付，比最早設定的時間晚了近9個月。

報導說，美國國防承包商通用動力電船(General Dynamics Electric Boat)和廷頓．英格爾工業的紐波特．紐斯(Newport News)造船廠，近來生產進度延誤的情況愈來愈嚴重。其中部分原因是公司希望潛艇產量要在10年內從每年一艘增加為兩艘，以及有關綠色勞動條件等要求所造成。不過，船廠表示，工期延誤並沒有影響潛艇的品質。

報導指出，美國海軍真正擔心的是維吉尼亞級潛艇計劃延誤的狀況可能會蔓延到哥倫比亞級潛艇建造計劃中，這種延誤主要來自於零件供應商的產能難以應付每年3艘潛艇訂單的需求。美國海軍表示，為了維持美國的核威懾戰略，哥倫比亞號戰略導彈核潛艇必須按照目前的時間表完成，一定要在2031年之前完成海上試驗。預計美國海軍將在明年增加訂購買首艘哥倫比亞級戰略核潛艇的預算。

(中時電子報)