玉光國小長年發展民俗體育陀螺有成，近年在各大賽事中更是嶄露頭角，但至今陀螺校隊僅剩4人，學校為搶救傳統校隊，將陀螺列為體育課程。（謝佳潾攝）

玉光國小長年發展民俗體育陀螺有成，近年在各大賽事中更是嶄露頭角，但至今陀螺校隊僅剩4人，學校為搶救傳統校隊，將陀螺列為體育課程。（謝佳潾攝）

玉光國小長年發展民俗體育陀螺有成，近年在各大賽事中更是嶄露頭角，但至今陀螺校隊僅剩4人，學校為搶救傳統校隊，將陀螺列為體育課程。（謝佳潾攝）

玉光國小長年發展民俗體育「陀螺」有成，近年在各大賽事中成績斐然，全國賽、屏東縣運都拿過第一，但場上光彩再奪人，也拉不起團隊士氣，至今陀螺校隊僅剩4人，校方為此想方設法，目前將陀螺列入體育課程中，盼藉此搶救傳統校隊。

陀螺指導老師陳玉梅指出，玉光陀螺校隊在全盛時期有近10名隊員，大家都把陀螺當作掌上寶貝般呵護，且是再苦也要練，即使練到手長繭起水泡，也要反覆纏線再拋擲地練習，因為小朋友知道，他們不僅能從中訓練耐心、專注度，在招式完成的剎那更能獲得無比成就感。

「但也因為太苦了，越來越少學生想要學。」陳玉梅無奈地說，練陀螺的辛苦，沒有親身體驗是無法理解的，她也是5年前邊學邊帶隊時，才知道苦練的辛酸，打陀螺的招式眾多，基本就有左投、雙投、雙投、釘投、蹲投等，要練好其中一投都需要花費許多心力與時間。

她說，現在校隊僅剩4人，說不緊張是騙人的，但這不是玉光才這樣，而是目前各學校的趨勢，但因陀螺在玉光占有重要地位，所以校方很努力在想辦法搶救傳統校隊，而目前則正式將陀螺列入體育課程，盼藉此吸引更多學生目光。

她說，現今校隊的4人都是因為哥哥姊姊曾是校隊，耳濡目染下對打陀螺產生興趣，所以若能「複製模式」成功，可望能為校隊注入新血。

(中時 )