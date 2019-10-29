年底前把握住宅節能設備汰換良機！台南市政府去年起與經濟部合作推動各項節電措施，繼第一期、第二期補助計畫啟動後獲得市民熱烈響應，市府11月1日起啟動第三期住宅冷氣及冰箱汰換補助，加碼推出「家電換新選標章 節電抽好禮」。

經濟部核定整體節電計畫經費約5.1 億元，預計2020年底完成，其中，設備汰換計畫全程總經費約 3 億 8000 萬元。台南市長黃偉哲今天於市政會議中表示，對於設備汰換及智慧用電，全民都有很高的期望，希望能夠把握這個簡政便民的原則及機會，讓民眾在汰換家電時，盡早得到政府補助，也期望經發局能夠落實各項擬訂的補助措施。

經濟發展局長郭阿梅指出，市府整體節電計畫內容，包含27項節電措施推動，107 年以用電不成長為原則， 108 年 109 年以加速設備汰換為目標，另109 年與 105 年比較，期望達到節電率 1％ 為目標。

第三期節能補助，除了將無縫接軌延續第二期計畫之外，也將新增預告機制。第三期補助額度剩餘25％時公告停止臨櫃受理，全部採郵寄申請以避免臨櫃現場混亂、民眾超時等候，另外透過計畫網站每日公告補助款剩餘額度，郵寄申請並以郵戳為憑，至補助款用罄為止。

(中時 )