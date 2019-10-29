一名北部地區的婦人因為不滿丈夫在花天酒地外搞三捻四，不顧家庭，因此合議離婚後，並在辦完手續後，以最後「分手炮」為由色誘前夫上床不備之際，用剪刀剪掉他「命根子」丟入馬桶沖走，婦人行凶後大喊「我得不到，別人也別想要得到！」

這名被凶嫌指說性好魚色的男子，被剪掉「命根子」大量流血，還被前妻潑嚴酸，後來逃入浴室報警，警方趕到時，凶嫌女子也揚言輕生，不過被警制止，2人均送醫後無生命危險。

發生在今年7月間的這起驚悚「命根子」案，行凶婦人第一時間雖坦承重傷害，沒有殺人意圖，但檢方認她已有預謀殺人的犯意，被依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，58歲的女凶嫌與小她2歲的前夫都都已婚且各有子女，今年7月間離婚後仍暫時同住一個屋簷下，凶嫌認為前夫只顧喝酒、賭博，生計都靠她工作擔負家計，前夫卻整天和別的女人搞曖昧，令她無法忍受而痛下決心，要讓前夫「好看」。

於是凶嫌在離婚後第2天，邀約前夫來個「分手炮」，不疑有他的被害人於是爽快答應，正當2人翻雲覆雨之際，婦人抽出預藏在床墊下的剪刀，「喀擦」一聲把陳男生殖器剪下，立即跑到廁所內丟入馬桶沖掉。

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(中時電子報)