70歲的阿才（化名），總為自己35歲的小兒子感到憂心。因兒子每份工作幾乎做不到3個月，近期又打算離職，阿才出現憂鬱、焦慮、失眠的症狀，甚至想帶著兒子去尋死。精神科醫師表示，近年來不少父母至門診尋求協助，問題多出在親子溝通惡化，若能掌握5招，即可協助自己度過憂鬱風暴。

書田診所精神科主任醫師施佳佐表示，門診常見過度寵愛、過度關注兒女、對兒女抱有強烈控制慾的家長，彷彿生活重心只有孩子，偏離了自己的目標。然而，孩子也是獨立的個體，需要適度的尊重空間。一旦雙方愛的方式無法被對方接受，就容易衍生衝突，甚至導致憂鬱成疾。

施佳佐提醒家長，出現這些症狀，就需當心可能患有憂鬱症，包括不由自主過度關注兒女一舉一動、專注力不集中、親子溝通障礙、凡事提不起勁、和伴侶因兒女事務產生爭執、食慾下降、爆瘦、失眠、焦慮、抽菸或飲酒行為增加、對未來不抱希望等。這類父母應先自救，或尋求醫療資源協助。

面臨與孩子溝通相處上層出不窮的問題，施佳佐建議父母這樣做：

1.先自救：注意力拉回自身，支持及肯定自己的努力，學習放鬆及紓壓，增強自我能力及對外尋求協助，才能幫助家裡所有成員。

2.放下不切實際的期待：避免過度專注兒女，不要給自己的過度的責任壓力。

3.看見父母易犯的盲點：放下身段，不要上對下的溝通模式。

-正向的親子互動模式，增加輕鬆、幽默感。-淡化孩子的問題，不要針對性的放大處理。

4.學習相信孩子：建立信任關係，而非認定為孩子有問題。

5.轉介醫療或諮商資源。

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