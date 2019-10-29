天價便當？一名女網友抱怨，她最近買了一個菜色看似平常的便當，分量看來普通，沒想到加上服務費竟要價286元，底下網友看到照片後，紛紛覺得不太合理，但原PO最後也出面解答了為何便當如此昂貴。

這名原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出一張便當照片，她指出，這個便當要260元加上10%服務費，總共是286元，裡面可以看到白飯份量約小半碗，主菜有豬腳、爌肉，配菜有高麗菜、筍絲、黃色醃瓜及滷蛋，還附一碗魚丸湯。她忍不住喊，「真心覺得好貴，還是我吃米不知道米價？」。

有網友曝光飯店便當如何計價。（摘自《爆怨公社》）

底下網友看到後紛紛驚呼，「貴得莫名其妙」，有網友也問，這是否為飯店的？原PO也跳出來解答，「對！是飯店的便當沒錯，但都說是飯店了，這配菜？這肉！？哈囉？飯店便當賣貴不是不行，但應該讓人感覺值得。」

不少網友則認為，「其實飯店計價是成本*60%+成本=定價，所以成本大約在160」、「是飯店就沒話說了，一盤炒飯就300、400了」、「人家開門也是做生意呀！」。

(中時電子報)