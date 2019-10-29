020選戰倒數！國民黨總統候選人韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，(29日)下午在彰化進行造勢行程。據第一時間了解，當韓在致詞講話時，身旁隨扈發現疑有人拿雷射筆對韓眼睛照射，緊急現場找人卻沒找到。對此，彰化縣警察局積極展開調查。資深媒體人羅友志稍早透過臉書公布「雷射筆刺韓眼睛」真相曝光。

彰化縣警察局小編留言澄清有關韓遭雷射光刺眼一案。(照片/翻攝 《中時電子報》臉書)

針對韓疑被雷射筆刺眼睛一事，資深媒體人羅友志(29日)下午也接受《中時電子報》專訪提出「雷射筆若照射眼睛會很嚴重，擔心韓的安危，對於維安人員訓練、臨場反應等有疑慮」。專訪影片播出不久後，彰化縣警察局小編隨即在《中時電子報》直播留言下方澄清表示「有關韓國瑜市長至本局鹿港分局所轄秀水鄉玉陵宮參拜，過程中隨護反映韓市長從廟內參拜結束往廟前天公爐移動期間，有發現疑似紅外線光點投射韓市長身體情事。經本局鹿港分局過濾現場執勤同仁蒐證影帶，發現擔任韓市長便衣隨護人員其中一人之密錄器，於韓市長殿內參拜結束往殿外移動期間，因現場人潮擁擠於移動過程中其胸前密錄器遭民眾推擠致按壓到輔助光源鈕(紅外線投射)，而投射在韓市長身體背部，非遭不明人士投射在市長身體正面，有關媒體報導一事，特此澄清。」

針對韓造勢活動疑遭雷射筆投射一事，羅友志臉書發出澄清文。(照片/翻攝羅友志oo有事找友志 臉書)

對此，資深媒體人羅友志(29日)晚間七點左右，在臉書放了一段當時現場員警密錄筆所拍攝到，雷射紅點照在韓身上的現場畫面，並寫下「韓國瑜下午在彰化宮廟行程，疑似遭到雷射筆光束射向眼睛，經過彰化縣警察局調查，原來是員警密錄筆在推擠中被觸及，沒有維安疑慮，請大家放心！」隨即引來網友留言「祝福韓國瑜傾聽之旅，順利成功、心想事成！」、「#維安小組要等登記後才有，這段時間真的要小心！」、「沒事就好、沒事就好」、「還是要小心」。

(中時電子報)