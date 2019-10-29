衛福部醫事司今年2月宣布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，開放沒有血緣關係的家庭「一腎換一腎」。新制上路至今，僅3組、6人登錄活腎交換配對系統，未出現成功配對案例。器捐中心呼籲有移植需求的腎友多加響應，醫師則認為應進一步鬆綁活體腎捐規定，提升移植機會。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，台灣每年約有7000多人等待腎捐，但成功等到大愛腎捐者，每年僅約100至200多例；與親屬成功配對移植者，每年約有100多例。截至昨日，仍有7814人等待腎臟移植。

醫事司今年開放非親屬活體腎捐，只要2家人配對成功，即可讓A腎友家人捐腎給B腎友，B腎友家人捐腎給A腎友，一腎換一腎。然而新制實施至今，僅有3組、6人登錄配對，0人配對成功。

器官捐贈移植登錄中心管理師方冠雅表示，登錄配對的腎友，多等不到大愛腎捐，且無法接受親屬捐贈。臨床醫師反映，腎友常會擔心家人冒險動手術，也會擔心自己換到品質差的腎臟，或是2家交換卻只有1家成功完成手術等問題，遲遲不肯登錄配對系統。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城表示，「一腎換一腎」政策雖好，但卻因著牽涉2個家庭，配對成功率不高。台灣等待換腎的病友多，他建議將活體移植的法律鬆綁，比照大愛腎臟移植的方式，只要染色體相符就可合法捐贈、移植。以日本為例，開放活腎器捐前僅200多名移植成功案例，開放後則增至1700多例。

醫事司司長石崇良表示，政府之所以未開放陌生人活體器捐，原因在於沒有限制的捐贈可能造成器官買賣，進而喪失器捐的本意。目前台灣親屬間的器捐風氣仍未興盛，醫事司將責成器捐中心再加把勁推廣，待大環境成熟，再討論是否進一步將法律鬆綁。

(中時 )