政府祭出的秋冬旅遊補助自9月起至12月登場，其中自由行的部份每人可折抵1000元房價，原先的補助辦法是民眾需直接向有配合補助之飯店訂房才可享優惠，而現政府擴大補助管道，透過觀光局核定的線上旅行社訂購有合作補助政策的飯店便可申請補助，而有的旅行社對線上消費同時推出其他優惠活動，因此民眾可能在領秋冬補助之餘獲更多好康。

易遊網秋冬旅遊補助申請流程。（易遊網提供）

觀光局主要依據銷售量評估核發給旅行社可申請補助的配額，其中易遊網為全台訂房量最大的台灣旅行社，取得最多補助配額量5000間(晚)。若在易遊網訂房，可享最高2000元的補助優惠外（基本補助每房1000元、離島每房加碼1000元)，易遊網更祭出眾多優惠房價，堪稱比飯店賣價還便宜，還有獨家升等或贈禮，讓民眾享補助更有感。

包含「台南桂田酒店」豪華客房每晚3920元起，易遊網獨家價2897元起，還沒用補助就先省1000元；「知本金聯世紀酒店」山水精緻雙人房每晚4500元起，易遊網訂房每晚則是4091元起；「晶泉丰旅」雅緻客房每晚5148元起，若在易遊網訂購，平日入住不僅每晚房價便宜近500元，還可加碼升等至泉思套房。

從易遊網訂購「晶泉丰旅」，平日入住不僅每晚房價便宜近500元，還可加碼升等至泉思套房。（易遊網提供）

此外，凡於易遊網消費，可累積eMoney點數折抵現金外，習慣用Line Pay付款的民眾，也能選擇此付款方式累積Line Point；如要刷卡分期，易遊網訂房則最高提供6期分期0利率。即日起至12月31日，搭配易遊網APP下單，不限金額還有機會抽沖繩雙人自由行。

民眾也須注意，已和飯店訂房且取得補助金，就無法重覆申請，而入住規定皆比照觀光局自由行補助辦法，補助款的退返流程會於旅客入住日後，將補助款刷退給符合資格的旅客，而補助領取是採入住先後依序發送，配額用完為止。

(中時 )