韓國瑜傾聽之旅，29日晚上在彰化舉辦「瑜你跨時代對話」青年座談強調，2020選舉，是中華民國生死保衛戰，不是換一個政府這麼簡單。（黃國峰攝）

韓國瑜傾聽之旅，29日晚上在彰化舉辦「瑜你跨時代對話」青年座談，有青年不滿沒機會提問，其他青年則表示要和平理性溝通。（柯宗緯攝）

韓國瑜傾聽之旅，29日晚上在彰化舉辦「瑜你跨時代對話」青年座談，韓國瑜幽默開場無話不談，越麻辣越好，指出現在年輕人只是缺乏機會，「交換學生」一定要作，對於被黑「落跑市長」，承認有過掙扎矛盾，但黨內初選沒做過廣告，很多帶職參選、美國歐巴馬也是，認為反璞歸真，這個真就是由人民投票決定。

韓國瑜強調，2020選舉，是中華民國生死保衛戰，不是換個政府這麼簡單，當前整個國家體制都受到衝擊，外交困頓、新南向的失敗、兩岸衝突，都是要讓人民來決定要什麼樣的未來。

青年論壇由侯昌明主先引導韓國瑜談起打工經驗、第一次初吻、最喜歡的歌。韓國瑜分享當過接線生、警衛、送過瓦斯，第一次初吻則表示要保留一下不公開。

韓國瑜指出，彰化最厲害就是中小企業、尤其是精密機械工業，當前困境是缺錢、缺機會，過去台灣流行歌、電影引領風騷，台灣錢淹腳目，卻一直被鄰近國家追趕，泰國也在衝、搶訂單，越南經濟大幅進步，澳門國民所得8萬美金，把特種業賺錢打造教育，香港金融、法治、交通最強。

韓國瑜說，若等到世界忘了台灣，台灣忘了世界就完了，一定要有交換學生才能有機會，台灣沒有石油、煤炭，有的只是人才，不加速培養，就會脫節，政府要換位思考，讓企業和人民並兼作戰，必須打造友善政府，官僚體系要調整心態，要做來投資企業家朋友，指出青年人創意無窮，像是電音三太子等，把傳統文化用現代技巧呈現，還可以作成企業。

埔鹽青年提問農業人口老化，韓國瑜指出，熱血青年返鄉務農，面臨最大問題就是通路，所以堅持外銷30％、內銷70％，讓價格有支撐，農民不是弱勢族群，任盤商收砍，強調高麗菜、花椰菜量產就一定不能再進口，調節供需，才會過好日子。

被問及「落跑市長」敏感問題，韓國瑜強調有過掙扎，但民主國家回歸人民投票決定，擔任高雄市長10個月以來，一天當兩天拚，現在正是中華民國保衛戰關鍵。

對於自稱超級國粉稱，「把台灣交給你很放心」，要組草帽軍團，指出要修改證所稅，兩岸簽訂和平協議，不談政治，只談經濟合作。韓國瑜也強調會研究，提出正式說明。

青年期許不要藍綠惡鬥，指出空汙嚴重，要求重啟核四，韓國瑜強調，只要「安全無虞，人民同意」就做，能源政策太重要了。

韓國瑜也回應調整課綱訴求，指出中華文化最正統在台灣，海外華人都在唐人街，都認同中華民國國旗，明年這場選舉是中華民國生死保衛戰、堅持的是熱愛中華文化，堅持自由民主，勿忘世上苦人多。

整場座談會舉手發言踴躍，座談會結束，陳姓青年不滿都沒有機會提問，韓國瑜比讚，喊加油、加油離開，青年持續嗆聲為什麼35歲以上還可以進來，要求要聽誠信問題的解釋，但一旁青年也加進入維持秩序，要求和平理論的溝通。

(中時 )