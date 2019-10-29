1天能吃幾顆蛋？瘦子不怕高血脂？吃素能控制膽固醇？關於膽固醇的林林總總，所有疑問為你一次解答。

說到膽固醇，許多人如臨大敵，恨不得將它斬草除根；但適當膽固醇是人體必需，哪些觀念正確、哪些是迷思？

迷思① 瘦的人膽固醇不會有問題？

不一定。晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎遇過一名38歲女性患者，身高160公分、體重46公斤，是標準的「瘦子」，但總膽固醇超過240mg/dL（標準<200mg/dL），壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇，LDL）也超標。

原來這名女子工作繁忙，三餐不定時，常以零食果腹，壓力來襲一口氣能吃掉10個菠蘿麵包、1盒馬卡龍，高油高糖飲食導致膽固醇、三酸甘油酯都亮紅燈，所幸經過飲食調整，1個月後總膽固醇便降至180幾mg/dL。

「膽固醇超標、心血管疾病不是胖子的專利，」趙函穎說，飲食不均、壓力大、家族遺傳，都可能讓膽固醇上升，纖瘦的人也可能動脈硬化、血液濃稠，台語俗稱「血油」高。

彰化基督教醫院血管醫學防治中心主任蔡玲貞也表示，肥胖只是危險因素之一。肥胖的人可能食量大、無定時定量、少運動或代謝變差，相對吃到高油、高飽和脂肪、高糖食物機會大，血脂肪跟著高，多餘熱量會轉變成脂肪囤積身體，才會讓人直覺胖的人膽固醇較高。

如果均衡飲食、清淡且多青菜、規律運動，可能整體吃的量較多，這樣健康的飲食，胖的人血脂肪不見得比瘦的人高。

證據顯示紅麴和納豆相關保健食品有助降低壞膽固醇，其他還有像是紅蚯蚓酵素、大蒜精等。（圖片來源：Pixabay）

迷思② 不用吃藥，吃保健食品就能降膽固醇？

蔡玲貞指出，已通過衛福部健康食品字號、可降血脂的食物包括：紅麴、燕麥、綠茶、低糖高纖豆漿、番茄汁等。趙函穎也指出，證據顯示紅麴和納豆相關保健食品有助降低壞膽固醇，其他還有像是紅蚯蚓酵素、大蒜精等。

若血脂肪略高，蔡玲貞鼓勵先改變生活型態。如需服用降血脂藥，應遵從醫囑，因為藥物經過毒性和臨床試驗，能確保劑量和藥效；保健食品較無法確認來源安全性及有效劑量。

趙函穎則認為，透過飲食、生活習慣調整和運動，讓問題從根源解決，當膽固醇回到正常值，才建議和醫生討論是否停藥，並使用保健食品。她提醒，若光吃保健食品，平常大魚大肉，膽固醇不僅不會降，甚至可能不降反升。

蛋含有9種必需胺基酸和卵磷脂，可以幫助合成好膽固醇。（圖片來源：Pixabay）

迷思③ 吃蛋會增加膽固醇，應該少吃？

此外，蛋含有9種必需胺基酸和卵磷脂，可以幫助合成好膽固醇，而且軟嫩易吞嚥，是高營養價值的食物。儘管如此，並非人人都能無上限的吃蛋，若原本就有膽固醇過高、高血脂症，還是不宜吃太多蛋；但蔡玲貞也會評估平常飲食量，如果病患咀嚼能力差或吃素，即使壞膽固醇略高，一天還是可以吃2顆蛋。

即便是血脂肪正常的健康人，趙函穎提醒，如果一天吃2～3顆蛋，那麼紅肉、肥肉、雞皮、鴨皮、炸物、精緻澱粉等容易使壞膽固醇、三酸甘油酯增加的食物就要減少，平常要增加膳食纖維量，否則總膽固醇還是會增加。

吃對素食，確實能降膽固醇，除了植物不含膽固醇，還有豐富纖維，植化素還能抗氧化，降低發生心血管疾病。（圖片來源：Pixabay）

迷思④吃素有助控制膽固醇？

吃對素食，確實能降膽固醇，除了植物不含膽固醇，還有豐富纖維，植化素還能抗氧化，降低發生心血管疾病，「但吃錯就沒有幫助，過度加工的素食品，經過油炸、加大量的糖，反而會讓血脂肪上升，」蔡玲貞說。

趙函穎提醒，很多素食品是精緻澱粉製成的麵製品，有時為了增加口感還會添加勾芡或糖醋，即便豆製品有助降低壞膽固醇，但如果經過油炸，例如豆皮，就變成隱藏的地雷。

營養師推薦，純蔬食，只用清水汆燙加些許好油，如橄欖油、苦茶油，多吃原型蔬果，類似地中海飲食，才能真正幫助控制血脂肪。

(中時電子報)